Twitter miał awarię. Były problemy z aplikacją i stroną internetową

W rządzie trwa spór o to, kto doprowadził do podbramkowej sytuacji z dostępnością węgla i co zrobić, by temu zaradzić - pisze w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". Zdaniem rozmówcy gazety z kancelarii premiera spółki energetyczne są "kompletnie nieprzygotowane" i w tym roku może zabraknąć 3-4 milionów ton surowca.