Trump o sztucznej inteligencji. Chce rządowych zabezpieczeń
Pytany o wpływ sztucznej inteligencji na stabilność sektora bankowego, Donald Trump nie wykluczył negatywnego scenariusza.
- Tak, prawdopodobnie. Ale może to być także technologia, która pozwoli osiągnąć wielkość w systemie bankowym, uczyni go lepszym, bezpieczniejszym i bardziej zabezpieczonym - powiedział w rozmowie z Fox Business Network.
Wywiad został nagrany we wtorek i wyemitowany w środę w programie "Mornings with Maria".
"Kill switch" dla sztucznej inteligencji
Prezydent USA odniósł się także do kwestii regulacji technologii AI. Zapytany, czy rząd powinien mieć możliwość ingerencji w działanie takich systemów, odpowiedział jednoznacznie.
"Powinny istnieć" - stwierdził, odnosząc się do ewentualnych zabezpieczeń, w tym tzw. "kill switch", czyli mechanizmu umożliwiającego wyłączenie systemu.
Ostrzeżenia ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa
Wypowiedzi Trumpa pojawiły się w kontekście rosnących obaw ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. W tym tygodniu ostrzegali oni, że nowy model AI firmy Anthropic - Mythos - może znacząco zwiększyć skalę złożonych cyberataków.
Według specjalistów technologia ta stanowi poważne wyzwanie dla sektora bankowego, zwłaszcza ze względu na wykorzystywanie przestarzałych systemów informatycznych.
Firma Anthropic odmówiła komentarza w sprawie tych ostrzeżeń. Wcześniej informowała jednak, że wersja Claude Mythos Preview nie zostanie udostępniona szerokiej publiczności.
Źródło: Reuters
