Trump o sztucznej inteligencji. Chce rządowych zabezpieczeń

Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund"

Pytany o wpływ sztucznej inteligencji na stabilność sektora bankowego, Donald Trump nie wykluczył negatywnego scenariusza.

- Tak, prawdopodobnie. Ale może to być także technologia, która pozwoli osiągnąć wielkość w systemie bankowym, uczyni go lepszym, bezpieczniejszym i bardziej zabezpieczonym - powiedział w rozmowie z Fox Business Network.

Wywiad został nagrany we wtorek i wyemitowany w środę w programie "Mornings with Maria".

"Kill switch" dla sztucznej inteligencji

Prezydent USA odniósł się także do kwestii regulacji technologii AI. Zapytany, czy rząd powinien mieć możliwość ingerencji w działanie takich systemów, odpowiedział jednoznacznie.

"Powinny istnieć" - stwierdził, odnosząc się do ewentualnych zabezpieczeń, w tym tzw. "kill switch", czyli mechanizmu umożliwiającego wyłączenie systemu.

Ostrzeżenia ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa

Wypowiedzi Trumpa pojawiły się w kontekście rosnących obaw ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. W tym tygodniu ostrzegali oni, że nowy model AI firmy Anthropic - Mythos - może znacząco zwiększyć skalę złożonych cyberataków.

Według specjalistów technologia ta stanowi poważne wyzwanie dla sektora bankowego, zwłaszcza ze względu na wykorzystywanie przestarzałych systemów informatycznych.

Firma Anthropic odmówiła komentarza w sprawie tych ostrzeżeń. Wcześniej informowała jednak, że wersja Claude Mythos Preview nie zostanie udostępniona szerokiej publiczności.

