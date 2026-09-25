Tech Trump zmienia nazwę AI. Amerykańscy dyplomaci dostali nowe wytyczne Oprac. Paulina Karpińska |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: YURI GRIPAS/EPA/PAP

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We wtorkowym przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Trump odrzucił ideę globalnych regulacji AI i oznajmił, że zmieni nazwę "sztuczna inteligencja", w tym w dokumentach państwowych, bo nazwa ta "brzmi fałszywie".

Trump w obronie AI

Jak relacjonuje Associated Press (AP), biuro do spraw organizacji międzynarodowych Departamentu Stanu rozesłało w środę w mailach do pracowników instrukcję, by w związku z wystąpieniem prezydenta w dokumentach, wystąpieniach, materiałach prasowych zmienić termin sztuczna inteligencja na "superinteligencja".

AP podkreśla, że nie jest na razie jasne, czy inne biura Departamentu Stanu oraz dyplomaci zastosowali się do tych wytycznych.

Trump powiedział również we wtorkowym wystąpieniu, że "Stany Zjednoczone całkowicie odrzucają wszelkie próby zbudowania globalistycznego systemu kontroli nad sztuczną inteligencją, o której tak wiele się teraz mówi".

Dodał, że kto "wygra wyścig o AI, wygra wszystko".