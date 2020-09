Czerwone światło dla popularnych chińskich aplikacji. Nie będzie można ich pobrać w USA

Co z już pobranymi aplikacjami?

Mimo to, jak zapowiedział szef resortu Wilbur Ross, TikTok będzie dostępny dla dotychczasowych użytkowników w niezmienionej wersji co najmniej do 12 listopada. Dostęp do aplikacji poza USA pozostanie niezmieniony. WeChat nadal będzie mógł być używany przez dotychczasowych użytkowników, lecz jego funkcjonalność będzie z czasem coraz mniejsza.