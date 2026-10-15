Tech TikTok z niekorzystną opinią. Wyrok dopiero zapadnie Oprac. Jan Sowa |

Jak pomóc nastolatkowi uporać się z lękiem? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Rzecznik generalny Andrea Biondi zarekomendował w czwartek oddalenie odwołania ByteDance, właściciela TikToka. Firma kwestionuje decyzję Komisji Europejskiej, która uznała platformę za strażnika dostępu na podstawie aktu o rynkach cyfrowych (DMA).

Status ten oznacza objęcie TikToka szczególnymi obowiązkami, których celem jest przeciwdziałanie praktykom antykonkurencyjnym.

TikTok kwestionuje status strażnika dostępu

Biondi poparł rozstrzygnięcie Sądu UE, który w 2024 roku oddalił skargę TikToka. Rzecznik generalny ocenił, że sąd nie popełnił błędów prawnych zarzucanych mu przez ByteDance.

"W szczególności fakt, że użytkownicy korzystają również z innych sieci społecznościowych, sam w sobie nie dowodzi, że TikTok nie jest ważnym punktem dostępu" - napisał Biondi.

Wyroku TSUE można spodziewać się w najbliższych miesiącach. Sędziowie nie są związani opinią rzecznika generalnego.

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Unijne przepisy DMA. Kary do 10 procent obrotu

To pierwsza sprawa dotycząca DMA, która trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jej przebieg jest uważnie śledzony przez firmy technologiczne. Rozstrzygnięcie może mieć znaczenie dla sposobu egzekwowania przez Unię Europejską przepisów mających zwiększać konkurencję na rynku cyfrowym.

Za naruszenie obowiązków wynikających z DMA strażnikom dostępu grożą kary sięgające 10 procent rocznego światowego obrotu firmy.

Status strażnika dostępu otrzymały również między innymi Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft i Booking.com. Meta kwestionuje objęcie nim swoich usług Messenger i Marketplace.