Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka

TikTok
Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii
Źródło: TVN24
Część użytkowników informuje, że TikTok blokuje prywatne konwersacje po wpisaniu słowa "Epstein", a inni mają problem z publikacją treści dotyczących działań amerykańskich służb imigracyjnych ICE. Firma tłumaczy to awariami technicznymi, ale sprawa wywołała polityczne reakcje i falę zarzutów o możliwą cenzurę po zmianie właściciela aplikacji w USA.

W poniedziałek wielu użytkowników TikToka zgłosiło liczne nieprawidłowości i oskarżyło platformę o cenzurowanie ich treści.

W mediach społecznościowych komentowano fakt, że część użytkowników platformy miała blokowane konwersacje po wysłaniu w wiadomościach prywatnych słowa "Epstein". W niektórych przypadkach pojawiał się automatyczny komunikat, że treść może naruszać zasady społeczności i nie została wysłana "w celu ochrony naszej społeczności".

TikTok reaguje

Rzecznik amerykańskiego oddziału TikToka przekazał w oświadczeniu: "Nie mamy zasad zabraniających udostępniania nazwiska Epstein w wiadomościach prywatnych i badamy, dlaczego niektórzy użytkownicy doświadczają problemów".

Testy przeprowadzone przez amerykańskiego nadawcę NPR oraz relacje internautów pokazały, że problem występował nieregularnie. Część użytkowników mogła wysyłać takie wiadomości, inni nie. Firma potwierdziła, że przyczyna wciąż jest analizowana.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Meta pod ostrzałem. Chodzi o rozmowy na WhatsAppie
broker, giełda, wall street
Prawdziwy test dla branży. "Być albo nie być"

Zmiana właściciela TikToka

W poprzednim tygodniu USA i Chiny zatwierdziły umowę w sprawie przejęcia amerykańskiego oddziału TikToka poprzez utworzenie spółki joint venture z większościowym udziałem USA.

Wydarzenie to stanowiło zwieńczenie trwających od ponad roku dążeń administracji Trumpa, aby ta popularna platforma znajdowała się pod amerykańską kontrolą. Trump wcześniej przyznał, że aplikacja pomogła mu wygrać wybory w 2024 roku.

Wśród głównych inwestorów TikToka znalazła się firma Oracle, kierowana przez miliardera Larry’ego Ellisona, bliskiego sojusznika prezydenta Donalda Trumpa.

Larry Ellison
Larry Ellison
Źródło: Jay Hirano/Shutterstock

Gubernator Kalifornii a TikTok

"Po sprzedaży TikToka grupie biznesowej powiązanej z Trumpem, nasze biuro otrzymało zgłoszenia, a także niezależnie potwierdzone przypadki dotyczące zablokowanych treści krytycznych wobec prezydenta Trumpa" - poinformowało biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma.

Dodano, że Newsom zdecydował o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie i wzywa stanowy departament sprawiedliwości do ustalenia, czy działania te naruszają prawo Kalifornii.

Informacje potwierdził również sam gubernator. "Czas to zbadać. Rozpoczynam dochodzenie w sprawie tego, czy TikTok narusza prawo stanowe, cenzurując treści krytyczne wobec Trumpa" - napisał na platformie X.

Newsom, który jest krytykiem prezydenta Trumpa oraz jednym z najpopularniejszych polityków wśród Demokratów, w zeszłym tygodniu nie został wpuszczony do amerykańskiego pawilonu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jego wystąpienie zostało odwołane. Trump przezywa gubernatora Kalifornii "Newscum" ("scum" to "szumowina").

Na zarzuty Newsoma odpowiedziała spółka joint venture TikTok w USA, która za zaistniałe problemy obwiniła awarię zasilania centrum danych. Jej przedstawiciel powiedział, że z tego wynikają problemy z jakimi mierzą się użytkownicy Tiktoka, takie jak błędy czy wolniejsze ładowanie, a spółka już wcześniej o tym informowała.

Dodał, że "błędne byłoby stwierdzenie, że chodzi o cokolwiek innego niż problemy techniczne, które przejrzyście potwierdziliśmy".

Cenzurowane filmy o ICE

Równolegle użytkownicy TikToka zaczęli skarżyć się, że platforma nie pozwala im publikować filmów krytycznych wobec działań agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) w Minneapolis.

Komiczka Megan Stalter poinformowała, że wielokrotnie próbowała bezskutecznie opublikować nagranie, w którym apelowała do chrześcijan o sprzeciw wobec nalotów ICE.

"Musimy zlikwidować ICE. Naprawdę, naprawdę wierzę, że dokładnie to zrobiłby Jezus" - mówiła w nagraniu, które na Instagramie było szeroko udostępniane, ale nie pojawiło się na TikToku. Ostatecznie Stalter usunęła swoje konto, podejrzewając cenzurę - napisał portal stacji CNN.

OGLĄDAJ: Grok wymyka się spod kontroli?
pc

Grok wymyka się spod kontroli?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

TikTok wskazuje na awarie

TikTok tłumaczy, że wszystkie opisane problemy są skutkiem awarii w jednym z amerykańskich centrów danych, w tym przerw w dostawie prądu. Firma poinformowała, że przez to filmy dłużej się przesyłają i wolniej trafiają do rekomendacji, a usterki nadal są usuwane.

W niedzielę i poniedziałek tysiące użytkowników zgłaszało, że aplikacja działa nieprawidłowo: filmy miały zerową liczbę wyświetleń, główny strumień nie odświeżał się, a podstawowe funkcje nie działały lub znacząco się opóźniały.

Brak zaufania do platformy

Eksperci podkreślają, że nawet jeśli nie da się udowodnić celowej cenzury, sam moment zmian własnościowych sprzyja utracie zaufania.

- Nie ma dużego zaufania do kierownictwa platform społecznościowych w ogóle. A biorąc pod uwagę powiązania nowego właściciela TikToka z administracją Trumpa, nie dziwi znaczący brak zaufania - oceniła Casey Fiesler z Uniwersytetu Kolorado w Boulder.

Według danych firmy SensorTower liczba deinstalacji TikToka w USA wzrosła w ostatnich dniach o niemal 150 procent w porównaniu z poprzednimi miesiącami, co pokazuje skalę niepokoju użytkowników wobec przyszłości platformy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: CNN, NPR, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaTikTok
Zobacz także:
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech
smartfon w ręce kobiety
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa
Tech
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
Tech
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
"Strefa wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi". Koniec negocjacji
Ze świata
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
Ze świata
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
Ze świata
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
Turystyka
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
Ze świata
Adam Glapiński
To nie koniec rekordów. Polski bank jednym z motorów napędowych
Rynki
biuro, pracownicy, pracodawcy, praca, rynek pracy, singapur
Firmy planują podwyżki. Najnowszy raport
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Bruksela kontra Musk. "Na takie treści w ogóle nie ma w Europie miejsca"
Tech
Trudne warunki na drogach, Szczecin
"Mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek"
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
polska chojnice urząd skarbowy budynek shutterstock_2099524255
Nadchodzi rewolucja. Urzędy dłużej czynne
Pieniądze
shutterstock_1916616899
Nowe stawki i więcej płatnych dróg od lutego
Moto
shutterstock_2252966417
Miała zarabiać na lajkach. Straciła kilkanaście tysięcy
Pieniądze
shutterstock_1411337372
Poczta Polska z blisko milionową karą
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Darmowy bagaż podręczny w tanich liniach?
Turystyka
shutterstock_1105232564
Marka PGNiG znika z rynku. Co z klientami?
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
Ze świata
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
"Matka wszystkich umów". Porozumienie blisko finalizacji
Moto
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
UE zakręca kurek. Jest decyzja w sprawie rosyjskiego gazu
Ze świata
ZLOTO
Cena złota pobiła rekord wszech czasów
Ze świata
Donald Trump
Trump: przejmują niegdyś wspaniały kraj
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica