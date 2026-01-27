Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka

Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii Źródło: TVN24

W poniedziałek wielu użytkowników TikToka zgłosiło liczne nieprawidłowości i oskarżyło platformę o cenzurowanie ich treści.

W mediach społecznościowych komentowano fakt, że część użytkowników platformy miała blokowane konwersacje po wysłaniu w wiadomościach prywatnych słowa "Epstein". W niektórych przypadkach pojawiał się automatyczny komunikat, że treść może naruszać zasady społeczności i nie została wysłana "w celu ochrony naszej społeczności".

TikTok reaguje

Rzecznik amerykańskiego oddziału TikToka przekazał w oświadczeniu: "Nie mamy zasad zabraniających udostępniania nazwiska Epstein w wiadomościach prywatnych i badamy, dlaczego niektórzy użytkownicy doświadczają problemów".

Testy przeprowadzone przez amerykańskiego nadawcę NPR oraz relacje internautów pokazały, że problem występował nieregularnie. Część użytkowników mogła wysyłać takie wiadomości, inni nie. Firma potwierdziła, że przyczyna wciąż jest analizowana.

Zmiana właściciela TikToka

W poprzednim tygodniu USA i Chiny zatwierdziły umowę w sprawie przejęcia amerykańskiego oddziału TikToka poprzez utworzenie spółki joint venture z większościowym udziałem USA.

Wydarzenie to stanowiło zwieńczenie trwających od ponad roku dążeń administracji Trumpa, aby ta popularna platforma znajdowała się pod amerykańską kontrolą. Trump wcześniej przyznał, że aplikacja pomogła mu wygrać wybory w 2024 roku.

Wśród głównych inwestorów TikToka znalazła się firma Oracle, kierowana przez miliardera Larry’ego Ellisona, bliskiego sojusznika prezydenta Donalda Trumpa.

Gubernator Kalifornii a TikTok

"Po sprzedaży TikToka grupie biznesowej powiązanej z Trumpem, nasze biuro otrzymało zgłoszenia, a także niezależnie potwierdzone przypadki dotyczące zablokowanych treści krytycznych wobec prezydenta Trumpa" - poinformowało biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma.

Dodano, że Newsom zdecydował o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie i wzywa stanowy departament sprawiedliwości do ustalenia, czy działania te naruszają prawo Kalifornii.

Informacje potwierdził również sam gubernator. "Czas to zbadać. Rozpoczynam dochodzenie w sprawie tego, czy TikTok narusza prawo stanowe, cenzurując treści krytyczne wobec Trumpa" - napisał na platformie X.

Newsom, który jest krytykiem prezydenta Trumpa oraz jednym z najpopularniejszych polityków wśród Demokratów, w zeszłym tygodniu nie został wpuszczony do amerykańskiego pawilonu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jego wystąpienie zostało odwołane. Trump przezywa gubernatora Kalifornii "Newscum" ("scum" to "szumowina").

Na zarzuty Newsoma odpowiedziała spółka joint venture TikTok w USA, która za zaistniałe problemy obwiniła awarię zasilania centrum danych. Jej przedstawiciel powiedział, że z tego wynikają problemy z jakimi mierzą się użytkownicy Tiktoka, takie jak błędy czy wolniejsze ładowanie, a spółka już wcześniej o tym informowała.

Dodał, że "błędne byłoby stwierdzenie, że chodzi o cokolwiek innego niż problemy techniczne, które przejrzyście potwierdziliśmy".

Cenzurowane filmy o ICE

Równolegle użytkownicy TikToka zaczęli skarżyć się, że platforma nie pozwala im publikować filmów krytycznych wobec działań agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) w Minneapolis.

Komiczka Megan Stalter poinformowała, że wielokrotnie próbowała bezskutecznie opublikować nagranie, w którym apelowała do chrześcijan o sprzeciw wobec nalotów ICE.

"Musimy zlikwidować ICE. Naprawdę, naprawdę wierzę, że dokładnie to zrobiłby Jezus" - mówiła w nagraniu, które na Instagramie było szeroko udostępniane, ale nie pojawiło się na TikToku. Ostatecznie Stalter usunęła swoje konto, podejrzewając cenzurę - napisał portal stacji CNN.

TikTok wskazuje na awarie

TikTok tłumaczy, że wszystkie opisane problemy są skutkiem awarii w jednym z amerykańskich centrów danych, w tym przerw w dostawie prądu. Firma poinformowała, że przez to filmy dłużej się przesyłają i wolniej trafiają do rekomendacji, a usterki nadal są usuwane.

W niedzielę i poniedziałek tysiące użytkowników zgłaszało, że aplikacja działa nieprawidłowo: filmy miały zerową liczbę wyświetleń, główny strumień nie odświeżał się, a podstawowe funkcje nie działały lub znacząco się opóźniały.

Brak zaufania do platformy

Eksperci podkreślają, że nawet jeśli nie da się udowodnić celowej cenzury, sam moment zmian własnościowych sprzyja utracie zaufania.

- Nie ma dużego zaufania do kierownictwa platform społecznościowych w ogóle. A biorąc pod uwagę powiązania nowego właściciela TikToka z administracją Trumpa, nie dziwi znaczący brak zaufania - oceniła Casey Fiesler z Uniwersytetu Kolorado w Boulder.

Według danych firmy SensorTower liczba deinstalacji TikToka w USA wzrosła w ostatnich dniach o niemal 150 procent w porównaniu z poprzednimi miesiącami, co pokazuje skalę niepokoju użytkowników wobec przyszłości platformy.

