Threads pobiło rekord ChatGPT

Threads kontra Twitter

Threads jest rywalem Twittera, ale ma jeszcze sporo do nadrobienia pod względem liczby użytkowników, bowiem w lipcu 2022 roku, gdy opublikowano ostatnią taką informację przed przejęciem platformy przez Elona Muska, Twitter miał blisko 240 mln klientów - podaje Reuters. Nowa platforma Mety umożliwia zamieszczanie tekstów o długości nieprzekraczającej 500 znaków, w tym linków, re-postów odpowiedzi i filmów wideo. Można logować się do platformy za pomocą konta na Instagramie, co daje szansę na łatwiejsze przyciągnięcie do serwisu części z 2 miliardów użytkowników tej aplikacji. Wielkie firmy jak HBO, Billboard, czy Netflix uruchomiły konta na Threads w ciągu pierwszych godzin funkcjonowania platformy. Na razie w serwisie Threads nie ma reklam, a Zuckerberg poinformował, że zostaną one wprowadzone dopiero wtedy, gdy liczba użytkowników komunikatora będzie się zbliżać do miliarda