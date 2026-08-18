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Tego nie wpisujemy do zwykłej wyszukiwarki. To trzeba wiedzieć, zanim skorzystamy z AI

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Bashar Creates/Shutterstock
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Rozmowy z chatbotami AI mają swoje zasady - mogą być przechowywane, używane do treningu modeli, a czasem przeglądane przez ludzi. Oto, co trzeba wiedzieć, zanim zacznie się korzystać ze sztucznej inteligencji.

Chatboty coraz częściej pomagają w pracy, analizują dokumenty i odpowiadają na pytania dotyczące zdrowia, finansów czy życia prywatnego. W efekcie użytkownicy przekazują im informacje, których często nie wpisaliby do zwykłej wyszukiwarki.

Wiadomość wysłana do chatbota trafia jednak do systemów firmy obsługującej daną usługę. To, jak długo pozostanie tam rozmowa, czy będzie wykorzystana do ulepszania modeli oraz kto może uzyskać do niej dostęp, zależy od konkretnego dostawcy, rodzaju konta i ustawień prywatności.

Poniższe zasady dotyczą przede wszystkim konsumenckich wersji ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity i Groka. W przypadku usług Business, Enterprise, API czy kont zarządzanych przez pracodawcę reguły mogą być inne.

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ChatGPT

Jak wynika z dokumentacji OpenAI dotyczącej kontroli danych, przechowywania rozmów i wykorzystywania danych w usługach konsumenckich - standardowe rozmowy prowadzone w ChatGPT pozostają zapisane na koncie do momentu ich usunięcia.

Po skasowaniu konwersacja znika z konta, a OpenAI przewiduje jej trwałe usunięcie ze swoich systemów w ciągu 30 dni. Firma zastrzega wyjątki, między innymi gdy rozmowa została wcześniej pozbawiona identyfikatorów i odłączona od użytkownika albo gdy dłuższe przechowywanie jest wymagane ze względów bezpieczeństwa lub prawnych.

Osobną kwestią jest wykorzystywanie rozmów do ulepszania modeli. Po wyłączeniu tej opcji nowe rozmowy nadal mogą pozostawać w historii, ale nie są wykorzystywane do poprawiania modeli.

Wyjątek może dotyczyć sytuacji, gdy użytkownik dobrowolnie przekaże OpenAI opinię na temat odpowiedzi.

Dostępny jest też Temporary Chat. Takie rozmowy są usuwane z systemów po 30 dniach.

OpenAI informuje również, że ograniczona liczba upoważnionych pracowników oraz zaufanych usługodawców może uzyskać dostęp do treści użytkownika.

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Gemini. Mogą trafić do recenzentów

Zasady dotyczące Gemini opisuje Google w swoim centrum prywatności dla aplikacji Gemini oraz dokumentacji dotyczącej zarządzania aktywnością użytkownika.

Jednym z kluczowych ustawień jest Keep Activity. Domyślnie dane są automatycznie usuwane po 18 miesiącach, ale okres ten można zmienić na trzy lub 36 miesięcy albo zdecydować, by nie były automatycznie usuwane.

Keep Activity można wyłączyć. Firma informuje, że konwersacje są wtedy zachowywane z kontem przez 72 godziny.

Jeśli użytkownik nie przesyła opinii dotyczącej odpowiedzi, takie rozmowy nie są wykorzystywane do trenowania modeli Google AI.

Szczególnie istotne są zasady dotyczące ludzkiej weryfikacji. Google informuje, że część rozmów może być analizowana przez specjalnie przeszkolonych recenzentów.

Konwersacje, które zostały przejrzane przez ludzi, mogą być następnie przechowywane do trzech lat.

Co ważne, nie są automatycznie kasowane wraz z aktywnością użytkownika, ponieważ zostały wcześniej odłączone od jego konta.

Claude. Mogą zostać na lata

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Anthropic w centrum prywatności i dokumentacji Claude użytkownicy konsumenckich wersji usługi mogą zdecydować, czy ich rozmowy będą wykorzystywane do ulepszania modeli.

Po wyłączeniu Model Improvement firma deklaruje, że ani wcześniejsze zapisane rozmowy, ani nowe konwersacje nie będą wykorzystywane w przyszłych procesach treningowych.

Jeżeli użytkownik zgodzi się na wykorzystanie rozmów do ulepszania Claude, Anthropic może zachowywać dane przez pięć lat.

Zwykłą rozmowę można usunąć. Według Anthropic natychmiast znika ona wtedy z historii użytkownika, a z systemów zaplecza ma zostać usunięta w ciągu 30 dni.

Claude ma też Incognito Chat. Takie rozmowy są zachowywane przez 30 dni ze względów bezpieczeństwa.

Szczególne zasady dotyczą rozmów oznaczonych przez automatyczne systemy bezpieczeństwa jako naruszające zasady Anthropic. Firma może w takich przypadkach przechowywać treść pytań i odpowiedzi do dwóch lat, a niektóre związane z bezpieczeństwem klasyfikacje nawet do siedmiu lat.

Anthropic dopuszcza również ograniczony ludzki dostęp do części danych.

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Perplexity. Domyślnie włączone

Z informacji publikowanych w centrum pomocy Perplexity wynika, że w przypadku użytkowników planów Free, Pro i Max funkcja AI Data Retention jest domyślnie aktywna.

Gdy ustawienie pozostaje włączone, dane użytkownika mogą być zbierane w celu treningu i ulepszania systemów AI.

Funkcję można wyłączyć w ustawieniach konta.

Wyłączenie AI Data Retention nie oznacza również całkowitego zakończenia przetwarzania danych.

Sesje zalogowanych użytkowników mogą pozostawać w historii bezterminowo, dopóki użytkownik sam ich nie usunie.

Firma pozwala kasować pojedyncze rozmowy. Osobny termin dotyczy natomiast likwidacji całego konta. Perplexity deklaruje, że po jego usunięciu dane osobowe zostaną usunięte z serwerów w ciągu 30 dni.

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Grok. Mogą zobaczyć pracownicy

Zasady dotyczące przetwarzania rozmów przez Groka opisuje xAI w dokumentacji dla konsumentów.

Firma informuje, że może wykorzystywać do treningu treść interakcji z Grokiem, w tym prompty, wyszukiwania, materiały przesyłane przez użytkownika oraz odpowiedzi generowane przez chatbota.

Można to wyłączyć. Służy do tego opcja "Improve the model" w ustawieniach kontroli danych. Po rezygnacji nowe rozmowy nie są wykorzystywane do treningu modeli.

Grok oferuje również Private Chat. Jak podaje xAI, rozmowa prowadzona w tym trybie nie jest widoczna w historii użytkownika i nie jest wykorzystywana do treningu. Firma deklaruje jej usunięcie ze swoich systemów w ciągu 30 dni.

Zwykłe rozmowy mogą natomiast pozostawać na koncie tak długo, jak zdecyduje użytkownik. Po ich usunięciu xAI przewiduje do 30 dni na skasowanie ich ze swoich systemów.

xAI wprost informuje również o możliwości ludzkiego dostępu do rozmów.

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Usunięcie rozmowy a usunięcie danych

W ustawieniach większości popularnych chatbotów można ograniczyć wykorzystywanie rozmów do treningu modeli. Nie oznacza to jednak, że treść rozmowy przestaje być przetwarzana.

Podobnie wygląda kwestia kasowania historii. Zniknięcie rozmowy z ekranu nie musi oznaczać jej natychmiastowego usunięcia z wszystkich systemów firmy.

W ChatGPT, Claude, Perplexity czy Groku proces usuwania określonych danych może trwać do 30 dni. W Gemini rozmowy, które zostały wcześniej przekazane do ludzkiej weryfikacji, mogą być zachowywane nawet przez trzy lata.

Czy człowiek może to czytać?

W określonych sytuacjach - tak.

Google korzysta z przeszkolonych recenzentów przy ocenie i poprawianiu działania Gemini.

xAI dopuszcza dostęp ograniczonej liczby pracowników do treści rozmów z Grokiem.

OpenAI również informuje, że upoważniony personel oraz zaufani usługodawcy mogą uzyskać dostęp do treści w ściśle określonych sytuacjach.

Anthropic stosuje z kolei dodatkowe procedury wobec rozmów oznaczonych przez systemy bezpieczeństwa jako potencjalne naruszenie zasad.

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Informacje poufne

Najważniejsza zmiana następuje już w momencie wysłania wiadomości w rozmowie z AI. Poufna informacja opuszcza urządzenie użytkownika i trafia do infrastruktury zewnętrznej firmy.

Stwarza to kilka potencjalnych zagrożeń. Pierwszym jest przejęcie konta. Jeżeli osoba trzecia uzyska do niego dostęp, może również zobaczyć zachowaną historię rozmów.

Drugim są incydenty bezpieczeństwa po stronie dostawcy usługi. Dane przechowywane na serwerach firmy mogą potencjalnie znaleźć się wśród informacji objętych wyciekiem lub nieuprawnionym dostępem.

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Czego lepiej nie wpisywać?

Najprostsza zasada jest taka, aby nie przekazywać konsumenckiemu chatbotowi informacji, których ujawnienie mogłoby wyrządzić szkodę użytkownikowi, jego firmie albo innym osobom.

Dotyczy to przede wszystkim haseł i kodów dostępu, danych logowania, numerów kart płatniczych i dokumentów, poufnych informacji firmowych, tajemnic przedsiębiorstwa oraz danych klientów i współpracowników.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaClaudeAnthropicChatGPTOpenAIGoogleGeminiperplexity
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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