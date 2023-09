Chiny pokazały przełom w produkcji czipów. "Patrz, co możemy zrobić, nie potrzebujemy was"

Nie została ujawniona specyfikacja nowego telefonu

To policzek dla USA

Od 2019 roku Stany Zjednoczone ograniczają Huaweiowi dostęp do narzędzi niezbędnych do produkcji nowoczesnych telefonów, a firma była dotąd w stanie wypuszczać tylko ograniczone serie smartfonów 5G, korzystając z czipów, które zgromadziła na składzie - podkreśla Reuters. W Chinach wejście na rynek nowego telefonu Huawei wywołało falę patriotycznego uniesienia w mediach społecznościowych i prasie. Obserwatorzy odnotowali, że zbiegło się to w czasie z niedawną wizytą sekretarz handlu USA Giny Raimondo w ChRL. Analityk z TechInsights Dan Hutcheson ocenił wypuszczenie nowego czipa jako "policzek" dla USA. "Raimondo przyjeżdża, by studzić nastroje, a ten czip (mówi): 'patrz, co możemy zrobić, nie potrzebujemy was' - powiedział Hutcheson w rozmowie z Reutersem. Chińska branża czipów wciąż jest jednak w tyle za światową czołówką – podkreśla Bloomberg. Apple sprzedaje obecnie telefony z czipami w technologii 4-nanometrowej, a w przyszłym tygodniu ma zaprezentować nowego iPhone’a z procesorem 3-nanometrowym. Produkcja takich czipów wymaga zaś nowoczesnych maszyn, których nie wolno eksportować do Chin.