Nowoczesna technologia, globalny wyścig. "Właśnie teraz możemy tracić rynki zbytu"

Zgodnie z opracowaniem firmy Kearney Unia Europejska chce do 2030 roku ponad dwukrotnie zwiększyć swój potencjał produkcyjny półprzewodników, co umożliwiłoby uzyskanie 20 proc. światowego rynku i samowystarczalności. Z raportu wynika, że Unia Europejska jest w stanie osiągnąć ten cel m.in. dzięki dostępowi do wysoko wykwalifikowanych pracowników, badaczy oraz dobrej infrastrukturze, ale wymaga to intensywnych, kosztownych i szybkich działań.