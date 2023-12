Technologia, która "wstrząsnęła" branżą. Strach przed "cyfrowymi replikami"

Na początku 2023 roku ChatGPT zyskał zastosowanie w pisaniu scenariuszy, zwłaszcza w celu tańszego generowania pomysłów pilotażowych dla nowych programów. W odpowiedzi Amerykańska Gildia Scenarzystów zażądała - i ostatecznie zapewniła - ochronę przed studiami wykorzystującymi AI do pisania lub edytowania scenariuszy. W efekcie twórcy mogą zdecydować się na wykorzystanie AI jako narzędzia do generowania pomysłów, jednak scenarzyści zawsze otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę i pozostaną w centrum procesu.

Jak AI zmienia kulturę i sztukę

W międzyczasie aktorzy zaczęli obawiać się, że studia chcą zastąpić ich "cyfrowymi replikami". Po wielomiesięcznym konflikcie producenci zgodzili się na model, w którym aktorzy muszą jednoznacznie wyrazić zgodę na skanowanie i tworzenie swojej cyfrowej podobizny. Aktorzy będą również uprawnieni do pełnego wynagrodzenia za pojawienie się repliki stworzonej przez AI - podkreślił "Time".

We wrześniu TikTok uruchomił nowe narzędzie dla twórców do oznaczania treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Ogłosił także, że przetestuje automatyczne etykietowanie filmów wytwarzanych przez AI.

Muzyka, artyści a sztuczna inteligencja (AI)

"Technologia deepfake wstrząsnęła również światem muzyki. Muzyk o pseudonimie Ghostwriter stał się popularny dzięki swoim imitacjom Drake'a i The Weeknd - i zgłosił piosenkę do nagrody Grammy. (...) Z kolei kanadyjska piosenkarka Grimes zachęcała muzyków do tworzenia piosenek z jej klonem AI" - relacjonował "Time".