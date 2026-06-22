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Tajwańczycy zbudują w Polsce park technologiczny. Dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy

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Dział półprzewodników IBM przynosił straty na poziomie półtora miliarda dolarów
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Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: sxc.hu
Podwrocławska Miękinia została wybrana na miejsce budowy parku technologicznego przez tajwańskie stowarzyszenie TEEMA. - To będzie całe miasto technologiczne, takie jakie są na Tajwanie - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.

- Inwestycja będzie "kamieniem milowym" w technologicznym i przemysłowym partnerstwie Polski i Tajwanu - powiedział w poniedziałek podczas otwarcia Taiwan Expo 2026 w Warszawie zastępca sekretarza generalnego stowarzyszenia Tsai Sung-hui.

Decyzja o utworzeniu przez Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (TEEMA) parku technologicznego w Polsce ogłoszona została pod koniec marca. Tajwańskie konsorcjum rozważało trzy lokalizacje: Łódź, Katowice i podwrocławską Miękinię, gdzie pierwotnie powstać miał zakład amerykańskiego Intela, który ostatecznie zrezygnował z inwestycji w Europie ze względu na kłopoty finansowe.

- Po szczegółowej analizie TEEMA zdecydowała, że priorytetowy będzie Wrocław - powiedziała na briefingu podczas Taiwan Expo 2026 Cynthia Kiang z Ministerstwa Gospodarki Tajwanu.

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Tajwański park technologiczny w Polsce. Nowa inwestycja pod Wrocławiem

TEEMA zrzesza ponad 3 tys. tajwańskich firm, które wytwarzają w sumie czwartą część tajwańskiego PKB. Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli, że projekt parku technologicznego w Polsce ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Planowana powierzchnia parku wyniesie co najmniej 150 hektarów, a jego realizacja może przełożyć się na powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy.

Kiang poinformowała, że w parku technologicznym rozwijane będą technologie związane z produkcją serwerów do sztucznej inteligencji, a także systemów stosowanych do produkcji pojazdów elektrycznych. Nie wymieniła jednak konkretnych przedsiębiorstw, które zainwestują w Miękini. Stwierdziła, że zainteresowane firmy same to zrobią.

Obecny na briefingu wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros zaznaczył, że choć Intel wycofał się z inwestycji w Europie, przygotowania działki w Miękini nie zostały przerwane, a MRiT rozpoczęło poszukiwania nowego inwestora.

- Tajwan to oczywisty kierunek - tam produkuje się 60 proc. wszystkich półprzewodników na świecie, w tym 90 proc. tych najbardziej zaawansowanych. Działka jest gotowa, więc wierzę, że inwestycja może się rozpocząć szybko - powiedział Jaros.

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Wiceminister rozwoju i technologii: to będzie całe miasto technologiczne

Wiceszef resortu zwrócił uwagę, że park będzie inwestycją konsorcjum wielu firm należących do TEEMA.

- To będzie całe miasto technologiczne, takie jakie są na Tajwanie. (...) Mogą tam być produkowane serwery AI, komponenty do samochodów elektrycznych. Pomoże w tym współpraca EMP (ElectroMobility Poland) z Foxconnem - powiedział.

Jak dodał, "musimy też rozwijać rozwiązania dla miast przyszłości". - Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, nasi inżynierowie nie wyjeżdżali do fabryk przyszłości za granicą, ale żebyśmy ściągnęli te fabryki do Polski - stwierdził.

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"Wygraliśmy tę rywalizację"

Jaros podkreślił, że o tajwańską inwestycję starało się wiele państw europejskich, m.in. Czechy, Niemcy i Francja.

- Wygraliśmy tę rywalizację, trzeba się z tego cieszyć - podsumował.

Taiwan Expo Europe odbywa się w Warszawie i potrwa do 24 czerwca. Podczas wydarzenia tajwańskie przedsiębiorstwa prezentują swoje możliwości technologiczne w kluczowych sektorach związanych z transformacją cyfrową, zieloną energią i i bezpieczeństwem.

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Źródło: PAP
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Tagi:
TechnologiaTajwanPolskaWrocław
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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