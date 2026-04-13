Tajwański gigant z imponującym rekordem. Akcje poszybowały

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn

Każdy wynik powyżej 505,7 mld dolarów tajwańskich oznaczałby najwyższy kwartalny zysk w historii spółki i dziewiąty kwartał nieprzerwanego wzrostu.

Już w ubiegłym tygodniu firma poinformowała o 35-procentowym wzroście przychodów rok do roku, wyprzedzając rynkowe prognozy.

Technologie przyszłości przekraczają możliwości produkcji

Kluczowym motorem wzrostu pozostaje popyt na zaawansowane układy AI, wytwarzane w technologii trzech nanometrów oraz przy użyciu nowoczesnych metod pakowania chipów.

Analitycy podkreślają, że zapotrzebowanie na te rozwiązania wciąż przewyższa zdolności produkcyjne spółki. To właśnie ten trend wyniósł firmę na pozycję najcenniejszej spółki w Azji, z kapitalizacją sięgającą około 1,6 biliona dolarów. To niemal dwukrotnie więcej niż wartość Samsung Electronics.

Kluczowy partner gigantów technologicznych

TSMC pozostaje strategicznym dostawcą dla największych firm technologicznych świata, w tym Nvidii oraz Apple'a. - Spodziewamy się wyższej dynamiki wzrostu przychodów kwartał do kwartału w drugim kwartale 2026 roku, napędzanej utrzymującym się popytem na AI oraz przewagą w zaawansowanych technologiach produkcji - ocenił Arthur Lai z Macquarie Capital.

Na horyzoncie pojawiają się jednak zagrożenia związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, która może zakłócić dostawy kluczowych surowców, takich jak hel i neon.

- Zdywersyfikowane źródła dostaw i zapasy bezpieczeństwa TSMC powinny wystarczyć, aby poradzić sobie z krótkoterminowymi zakłóceniami - powiedział Galen Zeng z IDC.

Inwestycje i strategia na przyszłość

Istotnym sygnałem dla rynku będzie decyzja dotycząca wydatków inwestycyjnych na 2026 rok, która pokaże poziom zaufania zarządu do długoterminowego popytu na AI.

Spółka już teraz realizuje ogromne inwestycje - 165 miliardów dolarów przeznaczono na budowę fabryk w stanie Arizona w USA, a jednocześnie zmieniono plany dotyczące Japonii, gdzie zamiast starszych technologii mają być produkowane układy 3-nanometrowe.

Akcje mocno w górę

Notowania spółki na giełdzie w Tajpej wzrosły od początku roku o 28 procent, wyraźnie przewyższając 22-procentowy wzrost szerokiego rynku.

Wszystko wskazuje na to, że boom na sztuczną inteligencję pozostaje głównym paliwem dla dalszego wzrostu tajwańskiego giganta.

