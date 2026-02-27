Logo TVN24
Tajemnicze firmy Elona Muska w Teksasie. 90 spółek miliardera

Elon Musk
Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem
Źródło: TVN24
Elon Musk po cichu zbudował w Teksasie sieć ponad 90 spółek i podmiotów prawnych - wynika z analizy "The New York Times". Struktura ta obejmuje zarówno firmy powiązane z jego imperium biznesowym, jak i dziesiątki podmiotów służących celom osobistym - od zakupu luksusowych nieruchomości po finansowanie działań politycznych wspierających kampanię Donalda Trumpa w 2024 roku.

W 2020 roku Elon Musk ogłosił przeprowadzkę z Kalifornii do Teksasu i zapowiedział radykalne ograniczenie majątku osobistego.

"Sprzedaję prawie wszystkie fizyczne posiadłości" - napisał w mediach społecznościowych. "Nie będę posiadał żadnego domu".

Jak ustalił "The New York Times", od tamtej pory 54-letni miliarder stworzył w Teksasie rozbudowaną strukturę obejmującą ponad 90 firm i innych podmiotów prawnych, które zgromadziły znaczące aktywa. Musk, którego majątek przekracza 650 miliardów dolarów, uczynił Teksas centralnym punktem swoich operacji i ambicji.

Biznesowe imperium i prywatne aktywa

Ponad 50 z co najmniej 90 teksańskich podmiotów to spółki zależne lub inne jednostki powiązane z jego imperium biznesowym - w tym z firmą rakietową SpaceX, producentem samochodów elektrycznych Tesla oraz organizacją non profit Musk Foundation.

Jednocześnie "The New York Times" zidentyfikował co najmniej 37 spółek, które wydają się służyć głównie celom osobistym miliardera. Jedna z nich jest właścicielem dwóch luksusowych apartamentów o łącznej powierzchni ponad 7 tysięcy stóp kwadratowych w hotelu Austin Proper w Austin, z widokiem na centrum miasta.

Inne podmioty zarządzają samolotami wykorzystywanymi przez Muska do prywatnych podróży oraz portfelem ponad tysiąca akrów ziemi - łącznie większym niż nowojorski Central Park. Granice między interesami biznesowymi a prywatnymi często się zacierają, a część firm prawdopodobnie pełniła podwójną funkcję.

Klatka kluczowa-18103
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS

Wsparcie dla kampanii Donalda Trumpa

Analiza pokazuje również, w jaki sposób Musk wykorzystywał prywatne spółki do wspierania Donalda J. Trumpa podczas wyborów w 2024 roku. Eksperci od finansowania kampanii zwracają uwagę, że opłacanie wydatków komitetu wyborczego przez prywatne firmy to bardzo rzadko spotykana praktyka i odbiega od tego, jak zwykle finansuje się kampanie w USA.

W praktyce prowadziło to do ograniczenia przejrzystości wydatków, ponieważ prywatne spółki nie podlegają wymogom ujawniania informacji, które obowiązują super PAC (specjalny komitet wyborczy, który może zbierać i wydawać nieograniczone kwoty pieniędzy na wsparcie konkretnego kandydata lub partii.)

24.02.2026
Donald Trump: nasz kraj znów zwycięża
Źródło: TVN24

Mechanizm ograniczonej odpowiedzialności

Narzędziem, po które Musk często sięgał, były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To rozwiązanie popularne wśród najzamożniejszych, zaprojektowane w celu ochrony właścicieli przed ryzykiem prawnym i finansowym, a także przed nadmierną kontrolą opinii publicznej.

Niezależnie od intencji miliardera, efektem wykorzystania tej struktury było utrudnienie ustalenia, w jaki sposób wydawane są jego pieniądze.

Jak podkreśla "The New York Times”" redakcji udało się ustalić przeznaczenie wielu z około 37 spółek, które wydają się służyć osobistym celom Elona Muska.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: "New York Times"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

