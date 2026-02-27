Tajemnicze firmy Elona Muska w Teksasie. 90 spółek miliardera

Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

W 2020 roku Elon Musk ogłosił przeprowadzkę z Kalifornii do Teksasu i zapowiedział radykalne ograniczenie majątku osobistego.

"Sprzedaję prawie wszystkie fizyczne posiadłości" - napisał w mediach społecznościowych. "Nie będę posiadał żadnego domu".

Jak ustalił "The New York Times", od tamtej pory 54-letni miliarder stworzył w Teksasie rozbudowaną strukturę obejmującą ponad 90 firm i innych podmiotów prawnych, które zgromadziły znaczące aktywa. Musk, którego majątek przekracza 650 miliardów dolarów, uczynił Teksas centralnym punktem swoich operacji i ambicji.

Biznesowe imperium i prywatne aktywa

Ponad 50 z co najmniej 90 teksańskich podmiotów to spółki zależne lub inne jednostki powiązane z jego imperium biznesowym - w tym z firmą rakietową SpaceX, producentem samochodów elektrycznych Tesla oraz organizacją non profit Musk Foundation.

Jednocześnie "The New York Times" zidentyfikował co najmniej 37 spółek, które wydają się służyć głównie celom osobistym miliardera. Jedna z nich jest właścicielem dwóch luksusowych apartamentów o łącznej powierzchni ponad 7 tysięcy stóp kwadratowych w hotelu Austin Proper w Austin, z widokiem na centrum miasta.

Inne podmioty zarządzają samolotami wykorzystywanymi przez Muska do prywatnych podróży oraz portfelem ponad tysiąca akrów ziemi - łącznie większym niż nowojorski Central Park. Granice między interesami biznesowymi a prywatnymi często się zacierają, a część firm prawdopodobnie pełniła podwójną funkcję.

Wsparcie dla kampanii Donalda Trumpa

Analiza pokazuje również, w jaki sposób Musk wykorzystywał prywatne spółki do wspierania Donalda J. Trumpa podczas wyborów w 2024 roku. Eksperci od finansowania kampanii zwracają uwagę, że opłacanie wydatków komitetu wyborczego przez prywatne firmy to bardzo rzadko spotykana praktyka i odbiega od tego, jak zwykle finansuje się kampanie w USA.

W praktyce prowadziło to do ograniczenia przejrzystości wydatków, ponieważ prywatne spółki nie podlegają wymogom ujawniania informacji, które obowiązują super PAC (specjalny komitet wyborczy, który może zbierać i wydawać nieograniczone kwoty pieniędzy na wsparcie konkretnego kandydata lub partii.)

Mechanizm ograniczonej odpowiedzialności

Narzędziem, po które Musk często sięgał, były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To rozwiązanie popularne wśród najzamożniejszych, zaprojektowane w celu ochrony właścicieli przed ryzykiem prawnym i finansowym, a także przed nadmierną kontrolą opinii publicznej.

Niezależnie od intencji miliardera, efektem wykorzystania tej struktury było utrudnienie ustalenia, w jaki sposób wydawane są jego pieniądze.

Jak podkreśla "The New York Times”" redakcji udało się ustalić przeznaczenie wielu z około 37 spółek, które wydają się służyć osobistym celom Elona Muska.

