Sztuczna inteligencja pod nadzorem

Istniejące instytucje nie mają odpowiednich kompetencji

Jak poinformował we wtorek resort cyfryzacji, nowy organ ds. nadzoru rynku AI ma być "pojedynczym punktem kontaktowym dla ogółu społeczeństwa oraz innych partnerów na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu unijnym". Będzie on też rozpatrywać wnioski dotyczące zezwolenia na wprowadzenie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka. Dodano, że będzie przyjmować skargi osób poddanych działaniom systemów AI oraz zgłoszenia dotyczące poważnych incydentów, a także współpracować z Komisją, forum doradczym i Radą ds. sztucznej inteligencji. W komunikacie zaznaczono, że zwolennicy powołania nowego organu zauważyli, że istniejące instytucje nie mają odpowiednich kompetencji i zasobów do prowadzenia takich działań, a stworzenie wyspecjalizowanej agencji odpowiedzialnej za bezpieczny i legalny rozwój AI przyniesie korzyści zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu. "Akt o sztucznej inteligencji to pierwsze tego typu na świecie prawo, które w sposób całościowy ma uregulować rozwijanie i stosowanie AI. Unijne rozporządzenie wymaga od państw członkowskich, aby tak przystosowały swoje systemy prawne, by skutecznie zrealizować nowe reguły w praktyce" - wyjaśnił resort. Dodał, że w prekonsultacjach do projektowanej implementacji Aktu o AI wzięło udział 50 podmiotów.