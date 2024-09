czytaj dalej

To, co czeka Polskę w następnych latach, to stopniowe przenoszenie pracy IT do krajów, gdzie zarobki są niższe. Warto więc posłuchać ekspertów, którzy zgodnie przypominają, że w branży IT droga na skróty już się skończyła. Według danych firmy Awerson obecnie w branży IT można zarobić od 11 do nawet 35 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.