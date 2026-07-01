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Wielki zwrot firm. Znów potrzebują ludzi

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
biuro, pracownicy, pracodawcy, praca, rynek pracy, singapur
Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kirill Neiezhmakov/Shutterstock
Firmy, które ograniczały zatrudnienie, tłumacząc to rozwojem sztucznej inteligencji, zaczynają zmieniać podejście. Przykłady Forda, Commonwealth Bank of Australia i IBM pokazują, że AI nie zawsze jest w stanie zastąpić doświadczenie ludzi, a błędne decyzje kadrowe mogą odbić się na jakości pracy i rozwoju biznesu.

Coraz więcej firm przekonuje się, że sztuczna inteligencja nie jest narzędziem, które może "zrobić wszystko". Część przedsiębiorstw, które wcześniej ograniczały zatrudnienie w związku z wdrażaniem AI, zaczyna ponownie zatrudniać pracowników, aby utrzymać rozwój swoich biznesów.

Jednym z najnowszych przykładów jest Ford. Producent samochodów miał ponownie zatrudniać setki doświadczonych inżynierów, którzy zajmują się problemami jakościowymi, ponieważ systemy automatyczne nie sprostały zadaniom.

- Sztuczna inteligencja jest fantastycznym narzędziem, ale jest tak dobra, jak informacje, których używasz do jej szkolenia - powiedział mediom Charles Poon, wiceprezes Forda ds. inżynierii sprzętu pojazdów.

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Bank zwolnił pracowników. Bot nie dał rady

Z podobnym problemem zmierzył się Commonwealth Bank of Australia. W ubiegłym roku bank zwolnił ponad 40 pracowników obsługi klienta i zastąpił ich botem głosowym opartym na AI. System nie poradził sobie jednak z obsługą, co doprowadziło do wzrostu liczby połączeń. W efekcie CBA wycofał się z decyzji o redukcji etatów.

"Doprowadzenie do tego, że CBA wycofał te zwolnienia, to ogromne zwycięstwo" - przekazał w oświadczeniu australijski związek zawodowy sektora finansowego.

Według raportu ABC z sierpnia ubiegłego roku CBA przyznał, że "nie uwzględnił w wystarczającym stopniu wszystkich istotnych kwestii biznesowych" przy ogłaszaniu zwolnień. Bank miał też uznać, że "powinien był dokładniej ocenić, jakie role są wymagane".

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IBM stawia na ludzi po automatyzacji HR

Zmianę podejścia widać również w IBM. Firma zastąpiła część funkcji HR systemem AI, który obsługiwał około 94 proc. rutynowych zgłoszeń. Problem pojawił się przy pozostałych 6 proc. spraw, w tym przy dylematach etycznych. IBM zapowiedział później, że w 2026 roku planuje potroić liczbę rekrutacji na stanowiska entry-level w USA we wszystkich jednostkach biznesowych.

- Jeśli nie będziemy dalej inwestować w zatrudnianie osób na stanowiska entry-level, co wydarzy się za 3-5 lat? - mówiła Nickle LaMoreaux, dyrektor HR w IBM, podczas Charter AI Summit w Nowym Jorku.

- Nie będzie żadnego zaplecza; studnia po prostu wyschnie - dodała LaMoreaux.

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Z kraju

Firmy żałują decyzji o zwolnieniach

Przykłady te wpisują się w szerszą dyskusję o tym, czy zastępowanie ludzi technologią rzeczywiście jest najlepszą drogą do wzrostu. Według raportu Intuition Labs firmy, które planowały budżety w oparciu o założenie "technologia zastąpi ludzi", ale nie inwestowały w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, zostawiły zespoły nieprzygotowane do korzystania z AI.

"Warto zauważyć, że wśród firm forsujących automatyzację wiele później żałowało zwolnień, ponieważ pozbyły się właśnie tych osób, które były potrzebne do nadzorowania AI" - wskazano w raporcie.

Z kolei z raportu Orgvue wynika, że 39 proc. liderów biznesu zwolniło pracowników w związku z wdrożeniem AI. W tej grupie 55 proc. przyznało, że podjęto błędne decyzje dotyczące tych redukcji.

- Tam, gdzie wyniki AI są niespójne, niedokładne lub trudne do zastosowania, firmy często muszą przywrócić nadzór człowieka - powiedziała Jessica Zhang, starsza wiceprezes APAC w firmie ADP, dostawcy rozwiązań HR.

- Może to prowadzić do dublowania wysiłków, wolniejszego podejmowania decyzji i mniejszych zysków z produktywności - dodała Zhang.

Według danych Robert Half przesłanych CNBC 32 proc. menedżerów ds. rekrutacji w USA zadeklarowało, że zlikwidowało stanowisko głównie z powodu AI, a później ponownie zatrudniło osobę na takie samo lub podobne stanowisko.

"AI zmienia miejsce pracy, ale staje się jasne, że organizacje widzą większą wartość w budowaniu współpracy człowieka z AI niż w całkowitym zastępowaniu pracy ludzi" - zauważył Capitol Technology University.

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Tagi:
Rynek pracyAISztuczna inteligencjazatrudnienie
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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