Sztuczna inteligencja kontra muzyczni giganci. Szykuje się batalia sądowa

Wytwórnie muzyczne pozywają w związku z AI

W skargach wskazano, że dzięki Suno i Udio powstają utwory takie jak "Prancing Queen", które nawet zagorzali fani ABBA mieliby trudności z odróżnieniem od autentycznego nagrania zespołu. Piosenki cytowane w pozwie Udio obejmują "All I Want for Christmas is You" Mariah Carey i "My Girl" The Temptations.