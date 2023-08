"Powstaną nowe miejsca pracy, ale moim zdaniem więcej miejsc pracy zniknie"

Pozbawiona regulacji sztuczna inteligencja może sprawić, że siła przetargowa pracowników w relacjach z pracodawcami wyraźnie spadnie, co doprowadzi do pogłębienia istniejących nierówności społecznych - alarmuje w wywiadzie dla "Scientific American" Joseph Stiglitz, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

"Nie można zostawić tego rynkowi"

- Nieskrępowany kapitalizm, nieskrępowana innowacyjność nie prowadzi do ogólnego dobrobytu społeczeństwa. To jedna z kwestii, które pokazałem bardzo mocno. Nie można więc po prostu zostawić tego rynkowi - powiedział.

"Moim zdaniem więcej miejsc pracy zniknie"

Ekonomista jest speptyczny wobec opinii, że AI co prawda doprowadzi do likwidacji części miejsc pracy, ale za to stworzy nowe. Zgadza się, że upowszechnienie tej technologii może sprawić, iż na rynku pracy cenne będą inne niż dotychczas umiejętność, np. zwiększy się zapotrzebowanie na umiejętności lingwistyczne w porównaniu z tradycyjnymi umiejętnościami matematycznymi.

Tym, co prof. Stiglitza, badacza nierówności, szczególnie niepokoi, jest właśnie potencjał sztucznej inteligencji do pogłębiania dysproporcji ekonomicznych.

- Musimy przyznać, że stworzyliśmy system, w którym pracownicy nie mają dużej siły przetargowej. W takim świecie sztuczna inteligencja może być sprzymierzeńcem pracodawcy i jeszcze bardziej osłabiać siłę przetargową pracowników, a to może jeszcze bardziej zwiększyć nierówności – powiedział we wspomnianym wywiadzie.

Sztuczna inteligencja oznacza krótszy tydzień pracy?

Ekonomista ma jednak pomysły na to, co należy zrobić, by złagodzić skutki zmniejszonego zapotrzebowania na pracę umysłową. Po pierwsze, należy zwiększyć ogólny popyt w gospodarce, a po drugie, wdrożyć politykę ochrony pracowników. Stiglitz zaleca, aby szkolić lub przekwalifikowywać ludzi do nowych miejsc pracy - tych stworzonych przez sztuczną inteligencję.