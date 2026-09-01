Musk krytykuje Unię Europejską. "Spowalnia postęp technologiczny"
Miliarder wystąpił wirtualnie podczas zgromadzenia ministrów finansów, gospodarki i innowacji G20, wzywając państwa do rozluźnienia regulacji, inwestycji w energetykę i rozwój małych firm.
- Nowe rzeczy muszą być domyślnie legalne, a nie nielegalne. W UE (poziom - red.) regulacji jest nadzwyczajnie wysoki i to hamuje postęp nowych technologii. Ostatecznie nie powstrzymuje go, ale znacząco go spowalnia - dodał.
Musk wielokrotnie wcześniej krytykował UE, zwłaszcza z powodu nakładanych przez Komisję Europejską kar na platformę X.
Budowa elektrowni szansą dla państw trzecich?
Elon Musk ocenił również, że jednym głównych czynników ograniczających rozwój sztucznej inteligencji jest dostępność energii elektrycznej. Według Muska budowa nowych elektrowni i centrów danych jest okazją dla państw trzecich, by czerpać korzyści z postępu AI. Jego zdaniem sztuczna inteligencja zwiększy światową gospodarkę o 20-30 proc.
Jednocześnie Musk zarysował obraz bliskiej przyszłości, w której AI będzie w stanie wykonywać niemal każdą niefizyczną pracę znacznie lepiej, niż ludzie. W jego ocenie stanie się to już do końca przyszłego roku.
- AI po prostu zmiażdży wszystkich ludzi w tworzeniu oprogramowania i będzie ekstremalnie dobre (...) we wszystkich formach inżynierii i wszystkim, co cyfrowe - mówił Musk.
Musk o produktywności robotów
Miliarder zapowiedział, że w ciągu 10 lat na świecie będzie "co najmniej miliard" robotów i będą co najmniej pięć razy bardziej produktywne niż ludzie. Tesla od dłuższego czasu inwestuje w budowę robotów humanoidalnych,
Musk jest jednym z szeregu przedstawicieli technologicznych gigantów podczas dwudniowej imprezy pod Raleigh. Obok niego występować będą m.in. szef Nvidii Jensen Huang i szef OpenAI Sam Altman. W obradach udział bierze też Polska. Obecnie reprezentuje ją minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a jeszcze we wtorek dołączy do niego minister finansów Andrzej Domański.