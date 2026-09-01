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Musk krytykuje Unię Europejską. "Spowalnia postęp technologiczny"

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SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Regulacje w Unii Europejskiej są niezwykle restrykcyjne i spowalniają postęp technologiczny - powiedział we wtorek Elon Musk na szczycie innowacji G20 w Chapel Hill w amerykańskim stanie Karolina Północna. Właściciel Tesli i SpaceX przedstawił również wizję przyszłości zdominowanej przez sztuczną inteligencję oraz roboty przewyższające zdolnościami ludzi.

Miliarder wystąpił wirtualnie podczas zgromadzenia ministrów finansów, gospodarki i innowacji G20, wzywając państwa do rozluźnienia regulacji, inwestycji w energetykę i rozwój małych firm.

- Nowe rzeczy muszą być domyślnie legalne, a nie nielegalne. W UE (poziom - red.) regulacji jest nadzwyczajnie wysoki i to hamuje postęp nowych technologii. Ostatecznie nie powstrzymuje go, ale znacząco go spowalnia - dodał.

Musk wielokrotnie wcześniej krytykował UE, zwłaszcza z powodu nakładanych przez Komisję Europejską kar na platformę X.

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Budowa elektrowni szansą dla państw trzecich?

Elon Musk ocenił również, że jednym głównych czynników ograniczających rozwój sztucznej inteligencji jest dostępność energii elektrycznej. Według Muska budowa nowych elektrowni i centrów danych jest okazją dla państw trzecich, by czerpać korzyści z postępu AI. Jego zdaniem sztuczna inteligencja zwiększy światową gospodarkę o 20-30 proc.

Jednocześnie Musk zarysował obraz bliskiej przyszłości, w której AI będzie w stanie wykonywać niemal każdą niefizyczną pracę znacznie lepiej, niż ludzie. W jego ocenie stanie się to już do końca przyszłego roku.

- AI po prostu zmiażdży wszystkich ludzi w tworzeniu oprogramowania i będzie ekstremalnie dobre (...) we wszystkich formach inżynierii i wszystkim, co cyfrowe - mówił Musk.

Musk o produktywności robotów

Miliarder zapowiedział, że w ciągu 10 lat na świecie będzie "co najmniej miliard" robotów i będą co najmniej pięć razy bardziej produktywne niż ludzie. Tesla od dłuższego czasu inwestuje w budowę robotów humanoidalnych,

Musk jest jednym z szeregu przedstawicieli technologicznych gigantów podczas dwudniowej imprezy pod Raleigh. Obok niego występować będą m.in. szef Nvidii Jensen Huang i szef OpenAI Sam Altman. W obradach udział bierze też Polska. Obecnie reprezentuje ją minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a jeszcze we wtorek dołączy do niego minister finansów Andrzej Domański.

Źródło: PAP
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Tagi:
Elon MuskG20TechnologiaAISztuczna inteligencjaUnia Europejska
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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