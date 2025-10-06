Logo TVN24
Redakcja poleca:

Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę

Nowojorska giełda
Rozwój sztucznej inteligencji. OpenAI i Nvidia
Źródło: Reuters
Akcje Advanced Micro Devices (AMD) wzrosły o około 35 procent w handlu przedsesyjnym. To efekt ogłoszenia umowy z OpenAI - firma Sama Altmana planuje zainwestować w AMD i między innymi kupić do 10 procent udziałów.

OpenAI rozszerza zaplecze sprzętowe i dywersyfikuje dostawców chipów. Współpraca z AMD to jeden z największych kontraktów na procesory graficzne (GPU) w historii branży sztucznej inteligencji i krok w stronę uniezależnienia się od jednego producenta.

Kurs AMD z ostatnich 5 dni
Kurs AMD z ostatnich 5 dni
Źródło: CNN

OpenAI stawia na AMD

OpenAI i AMD zawarły umowę, na mocy której OpenAI wdroży łącznie 6 GW chipów AMD Instinct, z czego pierwsza faza (1 GW) ruszy w drugiej połowie 2026 roku.

W ramach porozumienia AMD przyznało OpenAI gwarancji na do 160 mln akcji, odblokowywanych etapami w miarę realizacji celów technicznych i biznesowych. Po wykorzystaniu wszystkich opcji OpenAI mogłoby objąć około 10 proc. udziałów AMD.

Milionowe inwestycje i strategiczne znaczenie

OpenAI potwierdziło zawarcie kontraktu wartego miliardy dolarów, stanowiącego część szerokiego planu infrastrukturalnego szefa firmy Sama Altmana, który w ciągu dwóch tygodni ogłosił inwestycje o łącznej wartości około biliona dolarów.

- Przewaga AMD w zakresie wysokowydajnych chipów pozwoli nam przyspieszyć postęp i szybciej zapewnić dostęp wszystkim do zaawansowanej sztucznej inteligencji – powiedział Sam Altman, CEO OpenAI.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pruszków, 04.08.2022. Uroczystość przekazania japońskiego robota terapeutycznego PARO w ramach wsparcia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Uczestnik Światowej Konferencji Robotycznej 2025 w Pekinie ogląda humanoidalnego robota bionicznego, Chiny, 12 sierpnia 2025 r.
W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction
Zuzanna Karczewska
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Sztuczna inteligencja bije się w piersi - i nadal kłamie
Michał Istel

Konkurencja i rynek chipów AI

Nowe porozumienie to również jasny sygnał dla konkurencji na rynku technologicznym.

Zaledwie dwa tygodnie wcześniej OpenAI podpisało rekordowy kontrakt z firmą Nvidia o wartości 100 miliardów dolarów, w ramach którego producent procesorów graficznych objął udziały w spółce Sama Altmana. Obecnie sytuacja się odwraca – to OpenAI inwestuje w AMD, stając się jednym z jej udziałowców.

Umowa to też krok w stronę uniezależnienia się od jednego dostawcy sprzętu. W tle toczą się rozmowy z Broadcomem, który może dostarczyć OpenAI własne chipy dostosowane do nowych modeli.

Sam Altman to szef OpenAI
Sam Altman to szef OpenAI
Źródło: Shutterstock

AMD łapie drugi oddech

Po latach pozostawania w cieniu Nvidii na rynku procesorów AI AMD zdobywa kluczowego klienta na froncie rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji.

- To prawdziwa sytuacja win-win – umożliwia największe na świecie wdrożenie AI i przyspiesza rozwój całego ekosystemu sztucznej inteligencji – podkreśliła Lisa Su, CEO AMD.

AMD częścią ekosystemu OpenAI

Partnerstwo z AMD wpisuje się w szerokie plany OpenAI związane z projektem Stargate, obejmującym budowę ogromnych centrów danych zasilanych najnowszymi chipami. Pierwszy z nich już działa w Abilene w Teksasie i wykorzystuje procesory Nvidii.

OpenAI, we współpracy z takimi gigantami technologicznymi jak Oracle, Broadcom, Nvidia oraz najnowszym partnerem – AMD, buduje zamknięty ekosystem inwestycyjno-sprzętowy mający wspierać rozwój kolejnych generacji modeli sztucznej inteligencji.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że tak silna integracja między firmami może wiązać się z ryzykiem w przypadku zachwiania stabilności któregoś ogniwa.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUSTIN LANE

AISztuczna inteligencjaAMDOpenAI
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica