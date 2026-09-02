Tech Szef Nvidii o sztucznej inteligencji. "Infrastruktura, tak samo jak woda" Oprac. Jan Sowa |

Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mat. prasowe

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Szef Nvidii wziął udział w rozmowie z sekretarzem handlu USA, Howardem Lutnickiem podczas drugiego dnia spotkania ministrów innowacji G20 w Chapel Hill w Karolinie Północnej.

AI to kluczowa infrastruktura

- Każdy kraj musi uznać, że jest to infrastruktura, tak samo jak woda, drogi, energia elektryczna czy internet - powiedział Huang.

Zdaniem szefa Nvidii dostęp do infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją będzie miał bezpośrednie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek.

- Każdy kraj musi budować infrastrukturę, która pozwoli wspierać jego lokalną gospodarkę - podkreślił.

Dowiedz się więcej: Zaawansowany model OpenAI wzbudza obawy

Pięć warstw rozwoju sztucznej inteligencji

Huang przedstawił swoją koncepcję pięciowarstwowego modelu rozwoju AI. Jego podstawą jest energia. Kolejne poziomy tworzą układy scalone, centra danych, modele sztucznej inteligencji oraz dane i aplikacje.

Szef Nvidii wskazał, że Stany Zjednoczone inwestują we wszystkie elementy tego systemu. Inne państwa mogą natomiast wybrać te obszary, które mają dla nich największe znaczenie.

- Stany Zjednoczone są bardziej zaangażowane w tworzenie, budowanie i rozwijanie całego tego pięciowarstwowego modelu. Każdy region i każde państwo powinny jednak zdecydować, w które warstwy chcą inwestować - powiedział Huang.

Według niego państwa nie muszą samodzielnie rozwijać wszystkich technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Kluczowe znaczenie ma natomiast szerokie wykorzystanie AI w gospodarce.

- Nie trzeba zwyciężać w każdej z tych warstw. Nie trzeba rozwijać ich wszystkich. Najważniejsze jest to, aby każde państwo wspierało upowszechnianie AI i wdrażanie jej w swoich branżach - dodał.

Sztuczna inteligencja głównym tematem G20

W środowych obradach uczestniczyli również dyrektor generalny OpenAI Sam Altman i współzałożyciel Anthropic Tom Brown. Konferencji przewodzą Howard Lutnick oraz dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu Michael Kratsios.

Do Chapel Hill przyjechali przedstawiciele państw G20, w tym Chin, Brazylii, Kanady i Niemiec. Dzień wcześniej w spotkaniu uczestniczyli między innymi szef Mety Mark Zuckerberg oraz Elon Musk, stojący na czele Tesli i SpaceX.