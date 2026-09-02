Szef Nvidii o sztucznej inteligencji. "Infrastruktura, tak samo jak woda"
Szef Nvidii wziął udział w rozmowie z sekretarzem handlu USA, Howardem Lutnickiem podczas drugiego dnia spotkania ministrów innowacji G20 w Chapel Hill w Karolinie Północnej.
AI to kluczowa infrastruktura
- Każdy kraj musi uznać, że jest to infrastruktura, tak samo jak woda, drogi, energia elektryczna czy internet - powiedział Huang.
Zdaniem szefa Nvidii dostęp do infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją będzie miał bezpośrednie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek.
- Każdy kraj musi budować infrastrukturę, która pozwoli wspierać jego lokalną gospodarkę - podkreślił.
Pięć warstw rozwoju sztucznej inteligencji
Huang przedstawił swoją koncepcję pięciowarstwowego modelu rozwoju AI. Jego podstawą jest energia. Kolejne poziomy tworzą układy scalone, centra danych, modele sztucznej inteligencji oraz dane i aplikacje.
Szef Nvidii wskazał, że Stany Zjednoczone inwestują we wszystkie elementy tego systemu. Inne państwa mogą natomiast wybrać te obszary, które mają dla nich największe znaczenie.
- Stany Zjednoczone są bardziej zaangażowane w tworzenie, budowanie i rozwijanie całego tego pięciowarstwowego modelu. Każdy region i każde państwo powinny jednak zdecydować, w które warstwy chcą inwestować - powiedział Huang.
Według niego państwa nie muszą samodzielnie rozwijać wszystkich technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Kluczowe znaczenie ma natomiast szerokie wykorzystanie AI w gospodarce.
- Nie trzeba zwyciężać w każdej z tych warstw. Nie trzeba rozwijać ich wszystkich. Najważniejsze jest to, aby każde państwo wspierało upowszechnianie AI i wdrażanie jej w swoich branżach - dodał.
Sztuczna inteligencja głównym tematem G20
W środowych obradach uczestniczyli również dyrektor generalny OpenAI Sam Altman i współzałożyciel Anthropic Tom Brown. Konferencji przewodzą Howard Lutnick oraz dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu Michael Kratsios.
Do Chapel Hill przyjechali przedstawiciele państw G20, w tym Chin, Brazylii, Kanady i Niemiec. Dzień wcześniej w spotkaniu uczestniczyli między innymi szef Mety Mark Zuckerberg oraz Elon Musk, stojący na czele Tesli i SpaceX.