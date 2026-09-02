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Szef Nvidii o sztucznej inteligencji. "Infrastruktura, tak samo jak woda"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Jensen Huang
Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mat. prasowe
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Sztuczna inteligencja powinna być traktowana przez państwa tak samo jak woda, drogi, energia elektryczna czy internet - przekonywał podczas spotkania G20 szef Nvidii Jensen Huang. Jego zdaniem własna infrastruktura AI jest konieczna do rozwoju lokalnej gospodarki.

Szef Nvidii wziął udział w rozmowie z sekretarzem handlu USA, Howardem Lutnickiem podczas drugiego dnia spotkania ministrów innowacji G20 w Chapel Hill w Karolinie Północnej.

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AI to kluczowa infrastruktura

- Każdy kraj musi uznać, że jest to infrastruktura, tak samo jak woda, drogi, energia elektryczna czy internet - powiedział Huang.

Zdaniem szefa Nvidii dostęp do infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją będzie miał bezpośrednie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw i całych gospodarek.

- Każdy kraj musi budować infrastrukturę, która pozwoli wspierać jego lokalną gospodarkę - podkreślił.

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Pięć warstw rozwoju sztucznej inteligencji

Huang przedstawił swoją koncepcję pięciowarstwowego modelu rozwoju AI. Jego podstawą jest energia. Kolejne poziomy tworzą układy scalone, centra danych, modele sztucznej inteligencji oraz dane i aplikacje.

Szef Nvidii wskazał, że Stany Zjednoczone inwestują we wszystkie elementy tego systemu. Inne państwa mogą natomiast wybrać te obszary, które mają dla nich największe znaczenie.

- Stany Zjednoczone są bardziej zaangażowane w tworzenie, budowanie i rozwijanie całego tego pięciowarstwowego modelu. Każdy region i każde państwo powinny jednak zdecydować, w które warstwy chcą inwestować - powiedział Huang.

Według niego państwa nie muszą samodzielnie rozwijać wszystkich technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Kluczowe znaczenie ma natomiast szerokie wykorzystanie AI w gospodarce.

- Nie trzeba zwyciężać w każdej z tych warstw. Nie trzeba rozwijać ich wszystkich. Najważniejsze jest to, aby każde państwo wspierało upowszechnianie AI i wdrażanie jej w swoich branżach - dodał.

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Sztuczna inteligencja głównym tematem G20

W środowych obradach uczestniczyli również dyrektor generalny OpenAI Sam Altman i współzałożyciel Anthropic Tom Brown. Konferencji przewodzą Howard Lutnick oraz dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu Michael Kratsios.

Do Chapel Hill przyjechali przedstawiciele państw G20, w tym Chin, Brazylii, Kanady i Niemiec. Dzień wcześniej w spotkaniu uczestniczyli między innymi szef Mety Mark Zuckerberg oraz Elon Musk, stojący na czele Tesli i SpaceX.

Źródło: CNBC
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Tagi:
NvidiaJensen HuangAISztuczna inteligencjaTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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