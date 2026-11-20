Tech Szczytu Wysokiego Szczebla w sprawie AI. Domański: Europa nie może pozostać w tyle Oprac. Paulina Karpińska |

Prof. Michał Jackowski, Grupa Robocza ds. AI o wdrażaniu AI Act Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WU HAO

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- W styczniu w Warszawie obędzie się szczyt liderów AI, przedsiębiorców, naukowców, polityków. Europa nie może sobie pozwolić, aby w tej rywalizacji pozostać w tyle - poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który odebrał z rąk prezydenta nominację na wicepremiera.

Tusk: czas działać

W czwartek organizację szczytu zapowiedział premier Donald Tusk we wpisie w serwisie X.

"Otrzymałem list od najważniejszych postaci świata sztucznej inteligencji - czołowych liderów rozwoju AI, naukowców i przedsiębiorców. Dlatego już w styczniu zapraszam ich do Warszawy" - przekazał w serwisie X premier Donald Tusk.

Jak dodał, "rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje. Czas działać".

Otrzymałem list od najważniejszych postaci świata sztucznej inteligencji - czołowych liderów rozwoju AI, naukowców i przedsiębiorców. Dlatego już w styczniu zapraszam ich do Warszawy. Rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje. Czas działać. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026 Rozwiń

Szczytu Wysokiego Szczebla w sprawie AI

Zaproszenie na szczyt jest odpowiedzią na apel skierowany do unijnych przywódców przez 59 czołowych naukowców i przedstawicieli biznesu z Unii Europejskiej.

Premier podczas wieczornego briefingu w czwartek przed powrotem z Berlina ze spotkania tzw. koalicji chętnych, powiedział, że wszyscy dobrze rozumieją, że rewolucja AI "zmieni nasze życie w sposób diametralny". - I nie mówimy o najbliższych dekadach, a nawet latach. To się dzieje w tej chwili i ta fala nabiera rozpędu; to jest w skali miesięcy - podkreślił.

Dodał, że "życie każdego człowieka może się zmienić w bardzo negatywny sposób, jeśli nie zapanujemy we właściwy sposób nad rozwojem sztucznej inteligencji". Dotyczy to - zaznaczył premier - również kwestii bezpieczeństwa "w wymiarze państwowym", przy czym Europa obecnie jest "z tyłu, kiedy się porównamy z Chinami, Stanami Zjednoczonymi".

- Zakładamy, że globalne porozumienie, aby ograniczyć rozwój sztucznej inteligencji w rewiry niebezpieczne, może nie być zaakceptowane (…) przez Chiny czy Stany Zjednoczone - powiedział.

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Tusk: Europa musi nadgonić stracony czas w AI

Tusk stwierdził, że jeśli Europa będzie "bardzo słaba, nie będzie konkurencyjna" na tym polu, dlatego powinna "nadgonić stracony czas, i to natychmiast". - Czyli zachowywać się jak jeden organizm, jeśli chodzi o AI. Jedyną szansą, żeby jakoś dorównać Chinom i Stanom Zjednoczonym, jest traktowanie Unii Europejskiej jako całości. I w kwestii sztucznej inteligencji, i data center (centrów danych - red.) - dodał szef rządu.

Zdaniem Tuska Polska może odegrać szczególną rolę w tej dziedzinie, bo - jak zaznaczył - "mamy wybitne postaci, które były takimi naukowymi i menedżerskimi liderami światowymi". - Gdzie nie spojrzę, jeśli chodzi o te najwyższe piętra zaawansowania AI i firmy, to prawie wszędzie można zobaczyć Polaków, którzy w większym czy mniejszym stopniu wpływają na to - mówił premier.

Stwierdził, że Polska jest więc "chyba dobrym miejscem na tego typu spotkanie" i wyraził nadzieję, że kilkudziesięciu sygnatariuszy listu zjawi się w styczniu w Warszawie w komplecie.

Apel do liderów UE o pilne działania w sprawie AI

59 europejskich naukowców, ekspertów i przedstawicieli biznesu w liście otwartym zaapelowało do przywódców UE o pilne działania na rzecz wzmocnienia europejskiej konkurencyjności w obszarze sztucznej inteligencji.

Sygnatariusze zaznaczyli, że Europa nie może przespać rewolucji AI. Wskazali pięć priorytetów: uproszczenie regulacji, wsparcie rozwoju europejskich firm technologicznych, zwiększenie inwestycji publicznych i prywatnych, utworzenie wiodących ośrodków badawczych AI oraz przyjęcie wspólnej strategii konkurencyjności.

Ich zdaniem kluczowe decyzje muszą zapaść już teraz, zwłaszcza podczas negocjacji budżetu UE na lata 2028–2034, aby Europa nie utraciła suwerenności technologicznej i zdolności do konkurowania z USA i Chinami.

Z Polski pod listem otwartym podpisali się: prezes InPostu Rafał Brzoska, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS, profesor UW Piotr Sankowski oraz współzałożyciel i prezes ElevenLabs Mati Staniszewski.

Jak podała kancelaria premiera w komunikacie poświęconym zapowiedzianej organizacji na początku 2027 roku Warszawskiego Szczytu Wysokiego Szczebla w sprawie AI, będzie on okazją do wypracowania konkretnych ram współpracy w dwóch obszarach kluczowych dla technologicznej przyszłości Europy.

Zapowiedziano, że szef rządu będzie zachęcał przywódców państw Unii Europejskiej do poparcia inicjatywy i wspólnego zaangażowania w organizację szczytu w Warszawie.

- Naszym celem nie jest przyjęcie kolejnego zestawu deklaracji, lecz skoordynowanie wspólnych europejskich działań na rzecz suwerenności technologicznej – podkreślił premier cytowany w komunikacie KPRM.