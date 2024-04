Apple spada z pierwszego miejsca na kluczowym rynku

Na pierwszym miejscu znalazły się Honor i Huawei, przy czym udział marki Honor w rynku wzrósł do 17,1 proc., a Huawei do 17 proc., podaje IDC, podczas gdy udział w rynku producenta iPhone'a spadł do 15,6 proc. Dane z Chin są ważne dla producentów, bo to jeden z kluczowych rynków.