To już ostatnie godziny, by wziąć udział w spisie powszechnym. Jak spisać się online?

30 września o północy mija termin, w którym powinniśmy przystąpić do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara do 5 tysięcy złotych. W spisie powszechnym można wziąć udział na trzy sposoby. Między innymi wypełniając formularz na stronie internetowej.

30 września o godzinie 24:00 upływa termin, w którym możemy wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Udział w nim jest obowiązkowy, co wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej. Odmowa może skutkować karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności. W spisie powszechnym można wziąć udział na trzy sposoby: