Tech Playstation z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne" Oprac. Jan Sowa |

Aleksandra Sidorowska: trochę martwię się o dzieci australijskie, wejście w media społecznościowe może okazać się dla nich trudne Źródło: TVN24+

Koncern Sony poinformował graczy o nadchodzących zmianach w związku z brytyjską Online Safety Act. Właściciele konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 w Wielkiej Brytanii i Irlandii będą musieli potwierdzić swój wiek, aby korzystać z funkcji takich jak czaty głosowe, wiadomości, grupy czy inne formy komunikacji.

Jak podkreśla firma w komunikacie: "od czerwca 2026 roku, jeśli nie ukończysz weryfikacji wieku, nadal będziesz mógł grać na PlayStation, ale niektóre funkcje nie będą dostępne, dopóki nie zweryfikujesz swojego wieku".

Ograniczenia także dla streamingu

Nowe zasady obejmą nie tylko komunikację między graczami. Weryfikacja wieku będzie konieczna również w przypadku udostępniania rozgrywki czy transmisji na platformach takich jak YouTube i Twitch bezpośrednio z konsoli.

Sony zdecydowało się na współpracę z firmą Yoti, która odpowiada za proces potwierdzania wieku. Użytkownicy będą mogli skorzystać z numeru telefonu, skanu twarzy lub dokumentu tożsamości.

Konkurencja z podobnymi restrykcjami

Wprowadzone zmiany przypominają działania Microsoft, które już wcześniej wdrożyło podobny system na konsolach Xbox. Tam również wykorzystano usługę Yoti, a pełen dostęp do funkcji społecznościowych, takich jak komunikacja głosowa czy zaproszenia do gier, przysługuje tylko użytkownikom powyżej 18. roku życia.

Choć obowiązek wejdzie w życie w czerwcu, Sony umożliwia wcześniejsze przejście procedury, aby uniknąć utraty dostępu do funkcji. Zarówno Sony, jak i Microsoft wprowadzają te zmiany równolegle, wraz z rozszerzaniem przepisów Online Safety Act w Wielkiej Brytanii.

