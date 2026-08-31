Dariusz Jemielniak o skupowaniu książek przez producentów AI Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pozew przeciwko Anthropic i jego założycielom złożyły do kalifornijskiego sądu spółki należące do koncernów Sony i Warner. Przedmiotem sporu jest sposób w jaki lider rynku AI wykorzystywał utwory muzyczne do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji.

Wytwórnie zarzucają Anthropic masowe naruszenia praw autorskich

Wytwórnie zarzucają Anthropic, że do szkolenia swoich modeli sztucznej inteligencji nielegalnie wykorzystywał "dziesiątki tysięcy" utworów chronionych prawem autorskim, należących do wydawców muzycznych. To nie pierwszy tego typu przypadek ale wcześniejsze pozwy dotyczyły znacznie mniejszego zbioru dzieł. W sprawie firmy BMG przeciwko Anthropic pozwem objętych było 493 kompozycji.

"Pozwani, Anthropic oraz jego założyciele Dario Amodei i Benjamin Mann, prowadzili bezczelną kampanię nielegalnego pobierania, kopiowania i masowego ściągania utworów chronionych prawem autorskim w celu opracowania, obsługi i czerpania ogromnych zysków z serii modeli sztucznej inteligencji Claude" - czytamy w 48-stronicowym pozwie, do którego dotarł Axios.

Wytwórnie twierdzą również, że Anthropic piracko pozyskał tysiące utworów muzycznych objętych prawami autorskimi i domagają się odszkodowania sięgającego setek tysięcy dolarów za każde naruszone dzieło.

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Anthropic zapowiada obronę w sporze o prawa autorskie

Jak wyjaśnił Axios, system praw autorskich w branży muzycznej jest strukturalnie bardzo skomplikowany, co może narażać firmy AI na wiele pozwów dotyczących tej samej piosenki. Komercyjnie wydawane utwory, objęte indywidualną ochroną prawnoautorską, dają powodom mocne podstawy do dochodzenia ustawowych odszkodowań, bez konieczności wykazywania przed sądem rzeczywistych strat finansowych.

Firma Anthropic przekazała w oświadczeniu, że nie zgadza się z zarzutami wydawców. "Zamierzamy zdecydowanie bronić się przed sądem" - czytamy.

To nie pierwszy raz, gdy Anthropic oskarżany jest o wykorzystywanie pirackich materiałów do trenowania swoich modeli. We wrześniu 2025 r. firma przystała na warunki największej w historii Stanów Zjednoczonych ugody dotyczącą praw autorskich. Warta 1,5 mld dolarów umowa została zawarta z autorami i wydawcami.