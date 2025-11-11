Logo TVN24
Tech

Zaskakująca sprzedaż. Pozbyli się akcji za prawie sześć miliardów

nvidia czip shutterstock_1060748543
Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Źródło: TVN24
SoftBank sprzedał cały swój pakiet akcji Nvidia Corporation za 5,8 miliarda dolarów - podała agencja Bloomberg. Transakcja miała miejsce zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem serii gigantycznych inwestycji w sztuczną inteligencję (AI) szefa banku Masayoshiego Sona.

Jeszcze w marcu 2025 roku wartość pakietu akcji Nvidii posiadanego przez SoftBank wynosiła około 3 miliardów dolarów. Ich sprzedaż, w połączeniu z wysokimi zyskami funduszu Vision Fund, przyniosła spółce imponujący wynik finansowy - zysk netto w drugim kwartale roku obrotowego wyniósł 2,5 biliona jenów (16,2 miliarda dolarów). To ponad sześciokrotnie więcej od średnich prognoz analityków, które zakładały 418,2 miliarda jenów.

We wtorek 11 listopada 2025 roku SoftBank ogłosił także podział akcji w stosunku 4:1, który wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.

Nowe imperium sztucznej inteligencji

Bank 68-letniego Masayoshiego Sona coraz wyraźniej koncentruje się na sektorze AI. SoftBank posiada już udziały w największych spółkach z tej branży, w tym w OpenAI oraz Oracle Corp. Inwestycje te znacząco zwiększyły zyski koncernu i w trzecim kwartale roku przyczyniły się do 78-procentowego wzrostu kursu akcji. Był to najlepszy kwartał w historii spółki od grudnia 2005 roku.

Analityk Citigroup Keiichi Yoneshima podniósł cenę docelową akcji SoftBanku do 27 100 jenów, opierając się na założeniu, że przyszła wycena OpenAI może sięgnąć od 500 miliardów do nawet biliona dolarów.

Czytaj też: Google ogranicza model sztucznej inteligencji

Projekt Stargate i fabryka za bilion dolarów

Masayoshi Son zamierza w pełni wykorzystać globalny boom inwestycyjny w obszarze sztucznej inteligencji i półprzewodników, jednocześnie ograniczając inne przedsięwzięcia. Wśród jego kluczowych inicjatyw znajdują się budowa centrów danych pod nazwą Stargate oraz planowana inwestycja o wartości 30 miliardów dolarów w OpenAI.

SoftBank prowadzi również rozmowy z Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. i innymi partnerami na temat udziału w budowie ogromnego ośrodka produkcji rozwiązań AI w Arizonie. Wartość projektu ma wynieść nawet 1 bilion dolarów. Spółka rozważała także przejęcie amerykańskiego producenta układów scalonych Marvell Technology Inc. na początku bieżącego roku.

Największym wyzwaniem dla SoftBanku będzie zrównoważenie finansowania nowych przedsięwzięć - w tym około 20 miliardów dolarów na inwestycję w OpenAI oraz 6,5 miliarda dolarów na planowane przejęcie projektanta procesorów Ampere Computing LLC. Wciąż pojawiają się jednak obawy o rosnące wyceny firm z branży AI, ich ogromne wydatki kapitałowe oraz o to, kto ostatecznie skorzysta na budowanych centrach danych i infrastrukturze - wskazał Bloomberg.

"Prosty sposób inwestowania polegał na kupnie akcji SoftBanku, by uzyskać tanie pośrednie udziały w Arm oraz szerszej grupie firm z sektora AI i technologii. Ten pomysł sprawdził się doskonale - kurs akcji spółki więcej niż się podwoił, znacznie przewyższając umiarkowany wzrost wartości aktywów netto" - napisano w nocie Finimize Research opublikowanej na platformie Smartkarma przed publikacją wyników.

"Ale teraz różnica między ceną rynkową a realną wartością aktywów w zasadzie zniknęła, więc SoftBank nie jest już 'tanim' wejściem na rynek. Z tego powodu to prawdopodobnie dobry moment, by sprzedać i zrealizować zyski" – dodano.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Hairem / Shutterstock.com

