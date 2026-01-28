"Śliniący się imbecyl". Musk atakuje Sikorskiego w sporze o Starlinki

Donald Tusk mówi o Ukrainie na szczycie UE Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek szef MSZ Radosław Sikorski skierował do Elona Muska pytanie na platformie X w sprawie wykorzystywania Starlinków przez Rosję.

"Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał Sikorski.

Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.

Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026 Rozwiń

Wpis Sikorskiego był reakcją na doniesienia o masowym wykorzystaniu terminali Starlink przez rosyjskie drony uderzeniowe - informacje te potwierdził wcześniej minister obrony Ukrainy oraz amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Czytaj też: Ukraina potwierdza: Rosja używa Starlinków

Musk: to kręgosłup ukraińskiej armii

Odpowiedź Muska była błyskawiczna i ostra. Pod jednym z komentarzy broniących jego postawy zarzucił Radosławowi Sikorskiemu brak wiedzy w sprawie wykorzystywania Stralinków przez wojsko.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - napisał.

This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026 Rozwiń

Miliarder nie skomentował zarzutu o rosyjskich zyskach z technologii - skupił się wyłącznie na podkreśleniu roli Starlinka po stronie Ukrainy.

Część internautów stanęła po jego stronie, wskazując, że Musk regularnie blokuje dostęp Rosjanom, ale ci nieustannie znajdują sposoby obejścia ograniczeń: "To gra w kotka i myszkę" - stwierdził jeden z użytkowników portalu X.

"Musimy bardzo szybko reagować"

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow podkreślił we wtorek fakt, iż Rosja także wykorzystuje Starlinki, co istotnie wpływa na sytuację na froncie.

- Musimy bardzo szybko zareagować. Szybkość naszej reakcji i przewidywanie kolejnych przypadków powinny zapobiec problemom dla naszych wojskowych - zaznaczył szef ukraińskiego MON.

Informacje o rosyjskim użyciu Starlinków potwierdził też amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według jego analiz rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia wyposażone w Starlinki w grudniu 2025 roku, a pierwsze drony Shahed z takim systemem pojawiły się już we wrześniu 2024 roku.

ISW zaznaczyło, że drony BM-35 z systemem Starlink mają zasięg około 500 kilometrów, co oznacza, że mogą dosięgnąć większości terytorium Ukrainy, a także części Polski, Rumunii, Mołdawii i Litwy.

OGLĄDAJ: Akcja policji w Warszawie