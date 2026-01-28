Logo TVN24
"Śliniący się imbecyl". Musk atakuje Sikorskiego w sporze o Starlinki

Elon Musk w Davos
Donald Tusk mówi o Ukrainie na szczycie UE
Źródło: TVN24
Elon Musk nazwał ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego "śliniącym się imbecylem" w odpowiedzi na zarzut, że jego firma zarabia na rosyjskich zbrodniach wojennych. Miliarder nie odniósł się jednak bezpośrednio do kwestii ewentualnych zysków z przedłużającej się wojny w Ukrainie.

We wtorek szef MSZ Radosław Sikorski skierował do Elona Muska pytanie na platformie X w sprawie wykorzystywania Starlinków przez Rosję.

"Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał Sikorski.

Wpis Sikorskiego był reakcją na doniesienia o masowym wykorzystaniu terminali Starlink przez rosyjskie drony uderzeniowe - informacje te potwierdził wcześniej minister obrony Ukrainy oraz amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Czytaj też: Ukraina potwierdza: Rosja używa Starlinków

Musk: to kręgosłup ukraińskiej armii

Odpowiedź Muska była błyskawiczna i ostra. Pod jednym z komentarzy broniących jego postawy zarzucił Radosławowi Sikorskiemu brak wiedzy w sprawie wykorzystywania Stralinków przez wojsko.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - napisał.

Miliarder nie skomentował zarzutu o rosyjskich zyskach z technologii - skupił się wyłącznie na podkreśleniu roli Starlinka po stronie Ukrainy.

Część internautów stanęła po jego stronie, wskazując, że Musk regularnie blokuje dostęp Rosjanom, ale ci nieustannie znajdują sposoby obejścia ograniczeń: "To gra w kotka i myszkę" - stwierdził jeden z użytkowników portalu X.

Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Z kraju
shutterstock_2318800287
Bruksela kontra Musk. "Na takie treści w ogóle nie ma w Europie miejsca"
Elon Musk w Davos
Musk żartuje z Rady Pokoju Trumpa. Głośny śmiech na Forum w Davos
TVN24

"Musimy bardzo szybko reagować"

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow podkreślił we wtorek fakt, iż Rosja także wykorzystuje Starlinki, co istotnie wpływa na sytuację na froncie.

- Musimy bardzo szybko zareagować. Szybkość naszej reakcji i przewidywanie kolejnych przypadków powinny zapobiec problemom dla naszych wojskowych - zaznaczył szef ukraińskiego MON.

Informacje o rosyjskim użyciu Starlinków potwierdził też amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według jego analiz rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia wyposażone w Starlinki w grudniu 2025 roku, a pierwsze drony Shahed z takim systemem pojawiły się już we wrześniu 2024 roku.

ISW zaznaczyło, że drony BM-35 z systemem Starlink mają zasięg około 500 kilometrów, co oznacza, że mogą dosięgnąć większości terytorium Ukrainy, a także części Polski, Rumunii, Mołdawii i Litwy.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Elon MuskRadosław Sikorskistarlink
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica