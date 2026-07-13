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Rekordowa przecena w Seulu. Rynek studzi emocje wokół sztucznej inteligencji

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN
Akcje SK Hynix zanotowały największy jednodniowy spadek w historii spółki - podał Reuters. Inwestorzy realizowali zyski po debiucie producenta pamięci na Nasdaq, a rynek zaczął ostrożniej oceniać jego perspektywy.

Notowania SK Hynix spadły w poniedziałek o ponad 15 procent. Był to największy jednodniowy spadek kursu w historii południowokoreańskiej spółki.

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Rekordowa przecena na giełdzie w Seulu

Inwestorzy realizowali zyski po silnym wzroście notowań i ubiegłotygodniowym debiucie firmy na amerykańskiej giełdzie Nasdaq. Od początku roku akcje SK Hynix wcześniej zwiększyły wartość ponad trzykrotnie.

Spadki SK Hynix i Samsunga Electronics przyczyniły się do przeceny indeksu Kospi, głównego wskaźnika giełdy w Korei Południowej, o 9 procent. Handel został wstrzymany na 20 minut.

Po jego wznowieniu straty się pogłębiły, mimo że prezydent Lee Jae Myung zapowiedział rządowe wsparcie dla projektów związanych z półprzewodnikami, centrami danych AI oraz fizyczną sztuczną inteligencją, czyli systemami działającymi między innymi w robotach i maszynach.

Miliardy dolarów z debiutu

SK Hynix pozyskał w ubiegłym tygodniu ponad 26 miliardów dolarów ze sprzedaży amerykańskich kwitów depozytowych, czyli ADR-ów. Są to papiery notowane w Stanach Zjednoczonych, które reprezentują akcje zagranicznej spółki.

Cenę jednego ADR-u ustalono na 149 dolarów. W pierwszym dniu notowań kurs otworzył się na poziomie 170 dolarów, a sesję zakończył wzrostem o 12,8 procent.

- Obecna faza wzrostowa na rynku pamięci jest znacznie silniejsza, niż oczekiwano, ale nasz scenariusz bazowy nadal zakłada normalizację dynamiki cyklu, co ogranicza potencjał wzrostu przy obecnych poziomach - powiedziała Lorraine Tan, dyrektorka w Morningstar.

Morningstar wycenia spółkę na 160 dolarów za ADR.

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Obawy o opłacalność inwestycji w AI

Tan zwróciła uwagę, że szybki rozwój sztucznej inteligencji nie rozwiązał wątpliwości dotyczących rentowności całego sektora.

- Pomimo przyspieszającego wdrażania sztucznej inteligencji monetyzacja pozostaje niepewna, a rentowność kluczowych podmiotów, takich jak OpenAI, wydaje się znajdować pod presją. Finansowanie przesuwa się również w kierunku długu lub kapitału własnego, co budzi obawy o możliwość utrzymania obecnego poziomu wydatków - oceniła.

Zmienność notowań SK Hynix wyraźnie wzrosła w tym roku. Spółka przyciągnęła inwestorów liczących na dalszy wzrost zysków dzięki niedoborowi pamięci HBM, wykorzystywanej w centrach danych AI.

Część z nich korzystała z lewarowanych funduszy ETF, które zwielokrotniają zarówno dzienne zyski, jak i straty. Notowany w Hongkongu fundusz CSOP, mający zapewniać dwukrotność dziennej zmiany kursu SK Hynix, stracił w poniedziałek ponad jedną trzecią wartości.

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ADRy z dużą premią

Po przecenie w Seulu amerykańskie ADR-y SK Hynix były wyceniane o około 37 procent wyżej niż akcje spółki w Korei Południowej. Każdy ADR odpowiada jednej dziesiątej akcji.

- Spółki notowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na rynku krajowym często są wyceniane w USA z premią, korzystając z szerszego dostępu inwestorów, większej płynności i silniejszego wsparcia dla wyceny - powiedział James Ooi, strateg rynkowy w Tiger Brokers.

Jak dodał, wykorzystanie różnic cenowych między oboma rynkami utrudniają bariery związane z zamianą koreańskich akcji na ADR-y.

Rynek ostrożniej patrzy na wyniki

Ryu Young-ho, starszy analityk NH Investment & Securities, ocenił, że inwestorzy realizowali zyski po zakończeniu debiutu w USA. Na nastrojach ciążyły również obawy przed wynikami SK Hynix za drugi kwartał.

Rynek oczekiwał wzrostu dostaw układów HBM4, czyli kolejnej generacji pamięci wykorzystywanej w zaawansowanych systemach AI. Według analityka zwiększenie sprzedaży nie nastąpiło jednak na dużą skalę.

Inwestorzy obniżyli także oczekiwania wobec wyników spółki, ponieważ SK Hynix jest bardziej uzależniony od rynku HBM niż Samsung Electronics. W efekcie może w mniejszym stopniu skorzystać na wzroście cen tradycyjnych pamięci DRAM, stosowanych między innymi w komputerach i serwerach.

W pierwszym kwartale SK Hynix miał 58 procent udziału w przychodach na rynku HBM. Samsung i Micron Technology kontrolowały po 21 procent - wynika z danych Counterpoint Research.

Pamięci HBM są wykorzystywane przede wszystkim w systemach sztucznej inteligencji dla takich firm jak Nvidia i należący do Alphabetu Google.

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Źródło: Reuters
Tagi:
kospiKorea Południowask hynixSamsungSztuczna inteligencjaAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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