Tech Hakerzy uderzyli w Żabkę. "To wygląda na naprawdę poważny i głęboki atak" Paulina Karpińska |

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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"Żabka została zhakowana! I to poważnie" - podał portal Niebezpiecznik.pl w serwisie X.

Jak wyjaśnił, "wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów pracowników, którzy mieli dostęp i konta na infrastrukturze Żabki".

Atak hakerski na Żabkę. Zagrożone także dane klientów

Portal zaznaczył, że wyciek mógł objąć także dane części klientów sieci handlowej. "Prawdopodobnie wyciekły też dane części klientów bo atakujący mieli uzyskać dostęp do kodu źródłowego (kilkadziesiąt repozytoriów) oraz dokumentacji i danych z różnych krytycznych systemów oraz serwerów, z których część dane klientów przetwarzało".

"To wygląda na naprawdę poważny i głęboki atak" - czytamy.

Eksperci radzą by klienci korzystający z usług Żabki:

zmienili hasła w każdym miejscu w którym mieli takie samo jak do Żabki,

uważali na komunikację "od Żabki" - oszuści wciąż mogą mieć dostęp i możliwość wiarygodnych prób kontaktu,

nie instalowali poprawek do aplikacji.

Portal zaznaczył, że nie posiada obecnie informacji, czy problem z rabatami w sklepach Żabki jest powiązany z atakiem.

⚠️ Żabka została zhackowana! I to poważnie.



Wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów, którzy mieli dostęp i konta na infrastrukturze Żabki.



Prawdopodobnie wyciekły też dane części klientów bo atakujący mieli też uzyskać dostęp do kodu źródłowego (kilkadziesiąt… — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) August 3, 2026 Rozwiń