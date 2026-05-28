Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Rząd szykuje kontrolę nad AI w Polsce. Komisja przyjęła projekt ustawy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Sztuczna inteligencja
Adam Szłapka o rynku sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Sejmowa komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii zakończyła prace nad projektem ustawy regulującej funkcjonowanie systemów sztucznej inteligencji w Polsce. Dokument ma dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnego AI Act oraz stworzyć ramy nadzoru nad technologiami opartymi na AI.

Komisja przyjęła projekt w czwartek, wprowadzając do niego 20 poprawek. Większość z nich miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący, choć zaakceptowano także trzy propozycje zgłoszone przez klub PiS.

Komisja Europejska nakłada gigantyczną karę na platformę e-commerce
Dowiedz się więcej:

Komisja Europejska nakłada gigantyczną karę na platformę e-commerce

Ze świata

Nowy urząd skontroluje rynek AI w Polsce

Jednym z kluczowych elementów projektu jest powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Nowa instytucja ma pełnić funkcję organu nadzoru rynku AI w Polsce.

KRiBSI otrzyma szerokie kompetencje. Będzie mogła:

  • wszczynać kontrole w przedsiębiorstwach,
  • sprawdzać zgodność systemów AI z przepisami unijnego AI Act,
  • nakładać kary czy wycofywać z rynku rozwiązania niezgodne z regulacjami.

Komisja będzie mogła również wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka, wykorzystywanych m.in. w edukacji, infrastrukturze krytycznej, procesach rekrutacyjnych czy zarządzaniu migracją.

Wśród przyjętych poprawek znalazła się propozycja wydłużająca z 7 do 14 dni termin, w którym kontrolowany podmiot będzie mógł podpisać protokół kontroli albo zgłosić do niego zastrzeżenia. Przyjęto również poprawkę zakładającą obowiązek zachowania przez kontrolerów poufności, w tym ochrony tajemnic przedsiębiorstwa.

Pentagon i Microsoft z rekordową umową. Chodzi o oprogramowanie dla armii
Dowiedz się więcej:

Pentagon i Microsoft z rekordową umową. Chodzi o oprogramowanie dla armii

Firmy dostaną "piaskownice" do testowania sztucznej inteligencji

Projekt przewiduje także tworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych. Mają one umożliwić przedsiębiorstwom testowanie nowych rozwiązań opartych na AI w kontrolowanych warunkach i pod nadzorem regulatora.

Zgodnie z projektem co najmniej jedna taka piaskownica ma rozpocząć działalność do 2 sierpnia 2026 roku.

Na czele KRiBSI ma stanąć przewodniczący powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. W skład Komisji wejdą również dwaj zastępcy przewodniczącego, a także przedstawiciele najważniejszych instytucji regulacyjnych państwa, w tym UOKiK, UKE, KNF oraz KRRiT.

Projekt zakłada również ścisłą współpracę Komisji z innymi organami państwowymi, m.in. Urzędem Patentowym RP, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych oraz instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo. Przy KRiBSI ma działać również Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji. Organ opiniodawczo-doradczy ma liczyć od 9 do 15 członków.

Nvidia z planami ekspansji i miliardowych inwestycji
Dowiedz się więcej:

Nvidia z planami ekspansji i miliardowych inwestycji

Polska wdraża AI Act

Projekt przewiduje jednocześnie wyłączenia z zakresu ustawy. Regulacje nie obejmą m.in. działań związanych z bezpieczeństwem narodowym prowadzonych przez ABW, AW, SKW czy SWW. Przepisy nie będą też stosowane wobec osób korzystających z systemów AI wyłącznie do celów prywatnych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Nowe przepisy mają również umożliwić ministrowi cyfryzacji finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sztucznej inteligencji ze środków krajowych i unijnych.

Minister cyfryzacji będzie odpowiadał także za notyfikowanie jednostek oceniających zgodność systemów AI z unijnymi procedurami. Z kolei kwestie akredytacji mają zostać powierzone Polskiemu Centrum Akredytacji.

Unijny Akt o sztucznej inteligencji wszedł w życie 1 sierpnia 2024 roku. W lutym 2025 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące zakazanych systemów AI. Państwa członkowskie miały czas do sierpnia 2025 roku na wyznaczenie organów nadzoru rynku. Pełne stosowanie większości zapisów AI Act rozpocznie się w 2026 roku, natomiast całość regulacji zacznie obowiązywać w 2027 roku.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
TVN24
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaSztuczna inteligencjaAIministerstwo cyfryzacji
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Michał Woś
Jest decyzja sądu w sprawie Wosia
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
Z kraju
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
Z kraju
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
Turystyka
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
TVN24
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum
WARSZAWA
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Pożar wybuchł w miejscowości Kruszew
Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
Z kraju
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica