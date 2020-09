Samoloty pasażerskie na wodór zaprezentowane. "To historyczny moment"

Airbus przedstawił w Tuluzie trzy wersje maszyny napędzanej ciekłym wodorem, opracowane w ramach projektu ZEROe. Jak twierdzi producent, to pierwsze na świecie samoloty pasażerskie o zerowej emisji spalin. Wariant z silnikiem turboodrzutowym, tzw. turbofan, ma być w stanie przewieźć do 200 pasażerów na odległość do 2000 mil morskich (ponad 3700 km), co oznacza, że samolot mógłby bez problemu wykonywać loty międzykontynentalne.