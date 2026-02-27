Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu

Szczyt AI w Indiach. Uniwersytet poproszony o opuszczenie wydarzenia przez kontrowersje związane z psem-robotem Źródło: Reuters

Jak stwierdził Sam Altman, współpraca będzie możliwa, o ile zachowana zostanie "zgodność z prawem" i "ograniczenia", które spółki z branży sztucznej inteligencji stosują przy wykorzystaniu ich produktów w celach militarnych.

- Pomimo wszystkich różnic, jakie dzielą mnie i Anthropic, w dużym zakresie ufam tej firmie i uważam, że naprawdę dba o bezpieczeństwo. Cieszę się, że wspiera naszych żołnierzy - powiedział CNBC współzałożyciel firmy Open AI, do której należy ChatGPT.

Umowa firm AI z Pentagonem

OpenAI jest jedną z kilku firm zajmujących się sztuczną inteligencją, które latem ubiegłego roku podpisały umowy z Pentagonem. Jak informował wówczas amerykański Departament Wojny, celem było "opracowanie prototypowych, przełomowych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, które pozwolą sprostać krytycznym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem narodowym zarówno w zakresie działań wojskowych, jak i przedsiębiorczości".

Obecnie jedynym modelem wykorzystywanym w tajnym systemie wojskowym USA jest Claude firmy Anthropic. Przedstawiciel Pentagonu poinformował w tym tygodniu, że również Grok Elona Muska jest "gotowy do wykorzystania w środowisku niejawnym", a inne firmy - w tym OpenAI - są "bliskie" osiągnięcia tego celu.

Pentagon naciska na Anthropic

Anthropic zawarł w oprogramowaniu wewnętrzne zabezpieczenia. Pentagon dał firmie czas do piątku do godziny 17.01 czasu lokalnego (23.01 w Polsce) na usunięcie tych przeszkód i "zezwolenie na wykorzystanie systemu do wszelkich zgodnych z prawem zastosowań". Jeśli spółka nie wyrazi zgody, straci kontrakt z rządem o wartości 200 mln dolarów i może zostać uznana za "zagrożenie dla łańcucha dostaw", czyli otrzymać taką samą kategorię, jaką posiadają firmy powiązane z zagranicznymi przeciwnikami, jak Chiny.

Firma oświadczyła, że chce współpracować z Pentagonem, ale obawy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w broni autonomicznej i masowej inwigilacji wiążą się z faktem, że technologia w dalszym ciągu zawodzi w tych obszarach. Anthropic stwierdził również, że obecne przepisy i regulacje nie uwzględniają w odpowiedni sposób postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

