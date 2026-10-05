Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Szef OpenAI: świat powinien zaakceptować część ryzyka związanego z AI

|
Sam Altman
Liderzy branży AI po spotkaniu z Donaldem Trumpem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezes OpenAI Sam Altman stwierdził w rozmowie z Politico, że korzyści płynące ze sztucznej inteligencji uzasadniają akceptację pewnego ryzyka. Przekonywał również do "łagodniejszego podejścia regulacyjnego" wokół technologii AI.

- Uważamy, że świat powinien pogodzić się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami na rzecz korzyści, jakie przynosi ta technologia, oraz wolności działania, jaką daje ludziom - powiedział Altman w wywiadzie dla branżowego biuletynu technologicznego portalu Politico - "Decoded".

Sam Altman o zagrożeniach związanych z AI

Altman zaznaczył, że między OpenAI a konkurencyjną firmą Anthropic wciąż istnieje fundamentalna różnica światopoglądowa w kwestii regulacji AI. - Sądzę, że dzieli nas bardzo wiele - powiedział.

- Nie zgadzam się z tym, ale rozumiem punkt widzenia ludzi, którzy mówią: "Ta technologia stanie się tak potężna i jest tak niebezpieczna, że powinno ją posiadać jedno laboratorium w San Francisco, które dopilnuje, by nie stało się nic złego, i w pewien sposób zdecyduje, jak rozdzielać korzyści" - dodał Altman.

Nazwał to "całkowicie nieakceptowalnym kompromisem", który stoi w sprzeczności z "łagodniejszym podejściem regulacyjnym" popieranym przez OpenAI.

- Nie poszedłbym na układ polegający na deklaracji: "Dopilnujemy, aby nie było żadnych poważnych ataków hakerskich, żadnego nadużywania tej technologii, zero oszustw i zero jakichkolwiek innych złych rzeczy, które się wydarzą". Wierzę, że ludzie zrobią ogromnie dużo - o całe rzędy wielkości więcej - dobrych rzeczy niż złych - powiedział szef OpenAI.

Spór o regulację rynku AI

Wypowiedzi Altmana wpisują się w debatę wewnątrz branży AI na temat tempa rozwoju technologii oraz zagrożeń stwarzanych przez systemy o coraz większych możliwościach.

Prezes Anthropic, Dario Amodei, opublikował we wrześniu artykuł wzywający branżę do spowolnienia i "dostosowania tempa do granic możliwości technologii". Altman publicznie poparł to stanowisko. Z kolei badacz z firmy Anthropic, Jacob Coxon, zrezygnował z pracy u producenta chatbota Claude, oświadczając, iż ludzie tworzący AI wierzą, że "może ona doprowadzić do naszej zagłady do końca tej dekady".

Jak poinformowała we wrześniu agencja Reuters, firma Anthropic ostrzegła, że mimo potencjalnych korzyści sztuczna inteligencja może czasami działać w sposób sprzeczny z intencjami jej twórców i przenikać do systemów innych przedsiębiorstw. Spółka podała, że zaawansowane modele mogą wykazywać "zachowania samozachowawcze", w tym próby "oporu wobec wyłączenia", "zatajania lub manipulowania informacjami" bądź generowania treści, które można zinterpretować jako "wymuszające, zwodnicze lub manipulacyjne".

Jednak prezydent USA Donald Trump w przeważającej mierze odrzuca apele o wprowadzanie nowych ograniczeń, argumentując, że utrudniłoby to amerykańskim firmom konkurowanie z rywalami z Chin. Trump wielokrotnie podkreślał, że istniejące organy ścigania, w tym Departament Sprawiedliwości, zapewniają wystarczające mechanizmy ochrony i tworzenie nowych przepisów nie jest konieczne.

Mimo to prezydent ogłosił powołanie specjalnego oddziału do spraw sztucznej inteligencji. "Siły Superinteligencji (Super Intelligence Force, SIF) mają zadbać o utrwalenie przewagi Stanów Zjednoczonych w rozwoju tej technologii" - napisał Trump w niedzielnym wpisie. Dodał, że ich zadaniem będzie również "ochrona interesów i poprawa życia wszystkich Amerykanów".

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Sam AltmanAISztuczna inteligencja
Zobacz także:
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Co zrobi RPP w tym tygodniu
Pieniądze
Ropa zyskuje - Rosja rozważa przedłużenie mniejszych dostaw
Ważna decyzja grupy OPEC+. Co dalej z wydobyciem ropy
Ze świata
Donald Trump
Trump powołał nową grupę zadaniową. "Lepiej szybko przejąć nad tym kontrolę"
Ze świata
Autostrada A4
Coraz więcej aut na polskich drogach. Widać zmianę trendu
Moto
shutterstock_2142033739
Cyberatak w sektorze zdrowia. Mogły wyciec dane milionów pacjentów
Z kraju
Serwerownia AI
Mieszkańcy mówią "nie" centrom danych. Globalny problem
Tech
Protest w Madrycie w Hiszpanii
Fala protestów w całym kraju. Hiszpanie chcą strajku generalnego
Nieruchomości
Władimir Putin
Kulisy rozmów USA i Rosji. Putin miał złożyć nieoczekiwaną propozycję
Ze świata
Arabia Saudyjska wznowiła pracę rurociągu Wschód–Zachód (zdjęcie satelitarne)
Szok i kryzys. "Zastąpienie tej ropy to wyzwanie"
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
ulica droga samochody shutterstock_1164370045
Kolejne dobre wiadomości dla kierowców. "Nawet o trzydzieści groszy taniej"
Pieniądze
Hawana, Kuba
Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka miliony osób
Ze świata
Lotto
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
komputer cyberatak
Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego
Z kraju
FLAGI KANADA USA shutterstock_2824959545
Rezygnują z amerykańskich produktów. "Bojkot zmienił się w przyzwyczajenie"
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Czy nadchodzi zwrot na rynku ropy? Wystarczy jeden ruch
Rynki
Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński
Polityczna burza trwa. "To się nie składa intelektualnie"
Pieniądze
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Inwestowanie bez podatku Belki. Tak mają działać konta OKI
Pieniądze
buenos aires argentyna shutterstock_2549145183
Argentyna liczy na miliardy do budżetu. Sięga po nietypowe rozwiązanie
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Europa płaci wysoką cenę za zależność od ropy. Ekspertka alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
onlyfans shutterstock_2069005310
"Kobieta staje się czymś w rodzaju mięsa"
Monika Winiarska
tankowanie benzyna stacja paliwo
Weekend na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Karol Nawrocki
"Albo nie czyta projektów, albo bezczelnie kłamie"
Fakty po faktach
Karol Nawrocki
Nawrocki apeluje do Tuska. "Dzisiaj cała Polska już wie"
Z kraju
Donald Trump
Trump: Europa właśnie zgodziła się. Macron: uwolnienie rozpocznie się natychmiast
Ze świata
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Ceny paliw po przywróceniu programu. Ile zapłacimy za tankowanie?
Pieniądze
Angela Merkel i Gerhard Schroeder
Były kanclerz Niemiec w radzie rosyjskiego oddziału wielkiej sieci
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Przerwy w przelewach i działaniu aplikacji. Ważne komunikaty największych banków
Pieniądze
Biały Dom
"To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica