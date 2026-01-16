Logo TVN24
Rzecznik KE: strona pornograficzna jest jedną z najpopularniejszych wśród dzieci w Polsce

Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Polska pójdzie śladem Australii? Politycy podzieleni w sprawie zmian
Źródło: TVN24
Jedną z dziewięciu najczęściej odwiedzanych stron internetowych w Polsce przez dzieci w wieku 7-14 lat jest strona pornograficzna - przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier. Dodał, że te statystyki są alarmujące i między innymi dlatego Bruksela pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Według statystyk KE w Polsce 58 proc. dzieci w wieku 7-12 lat korzysta z platform społecznościowych.

Ponad połowa dzieci w wieku 12-16 lat zetknęła się z treściami szerzącymi nienawiść lub brutalne i krwawe obrazy, a wśród najczęściej odwiedzanych stron internetowych przez dzieci w wieku 7-14 lat znajduje się strona z pornografią.

Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

Michał Istel

Nawet 20 razy dziennie

Najpopularniejszą platformą wśród młodych Polaków w wieku 7-14 lat jest TikTok. Co najmniej 250 tys. dzieci w tym przedziale wiekowym włącza TikToka co najmniej 20 lub więcej razy dziennie.

Jak zaznaczył Regnier, zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści w internecie umożliwia unijny Akt usług cyfrowych (DSA). Polska go jednak nie wdrożyła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"

Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"

Maja Piotrowska
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"

Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"

Łukasz Figielski

Polska pozwana do TSUE

DSA zawiera kompletne i skuteczne ramy prawne dotyczące zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w internecie. Jest to ważne dla ochrony wszystkich obywateli UE, a także dla sprostania wyzwaniom związanym z transgranicznymi usługami online - powiedział.

- Właśnie dlatego niedawno pozwaliśmy Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu nieumocowania koordynatora usług cyfrowych - dodał rzecznik KE. - Polscy obywatele mają prawo do takiej samej ochrony [jak reszta UE - red.] - podkreślił.

DSA reguluje działanie platform i wyszukiwarek internetowych w UE. Nakłada na bardzo duże serwisy internetowe, czyli posiadające ponad 45 mln aktywnych użytkowników w UE, dodatkowe wymagania dotyczące m.in. moderowania treści, zakazujące publikacji treści nielegalnych jak mowa nienawiści oraz dezinformacji. DSA wprowadza standard dotyczący także przejrzystości reklam, w tym oznaczanie reklam politycznych.

Polska jest jednym z państw, które nie wdrożyły zapisów obowiązującego od dwóch lat DSA. Z tego powodu w maju 2025 r. KE zdecydowała się skierować skargę wobec Polski, a także Czech, Cypru, Hiszpanii i Portugalii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Niekorzystny dla tych krajów wyrok TSUE może wiązać się z karami finansowymi.

Weto prezydenta

KE zarzuciła Polsce, że ta nie wyznaczyła koordynatora ds. usług cyfrowych, który nadzorowałby przestrzeganie i egzekwowanie przepisów DSA i nie nadała mu uprawnień do wykonywania zadań związanych z aktem. Pozostałe cztery kraje co prawda wyznaczyły koordynatorów, ale nie dały im uprawnień.

9 stycznia nowelizację ustawy wdrażającej DSA do polskiego prawa, przygotowaną przez rząd, zawetował prezydent Karol Nawrocki. W ocenie prezydenta nowela ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w praktyce oznaczałaby administracyjną cenzurę. Według niego proponowane w ustawie rozwiązania tworzą system, w którym zwykły Polak będzie musiał walczyć z aparatem urzędniczym, aby obronić swoje prawo do wyrażania opinii.

Zawetowanej ustawy bronił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który podkreślał, że ustawa miała chronić dzieci w internecie. Jego zdaniem prezydent wetując ustawę wystawił je "na żer internetowym predatorom". Jego resort ma do końca stycznia podjąć decyzję co do dalszych działań wobec zawetowanej ustawy.

Mianem "cenzury" określa unijne przepisy administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Decyzję prezydenta pochwalił ambasador amerykański w Polsce Tom Rose. Na platformie X napisał, że prezydent Nawrocki zasługuje na wielkie uznanie za "zawetowanie ustawy wdrażającej w Polsce karny i antyamerykański akt o usługach cyfrowych".

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: audiznam260921/Shutterstock

dzieciInternetPornografiaKomisja Europejska
