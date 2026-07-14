Gawkowski: ten obiekt będzie fundamentem polskiej gospodarki

Krzysztof Gawkowski zapowiedział budowę gigafabryki AI w Polsce. "Stanie się fundamentem dla rozwoju" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Dziś podczas posiedzenia rządu wydarzyła się rzecz wyjątkowa. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą utworzenia w Polsce gigafabryki sztucznej inteligencji - powiedział Gawkowski.

Jak wyjaśnił, inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego, wysokowydajnego centrum danych, które ma przyspieszyć rozwój wielu dziedzin, w tym medycyny, meteorologii czy rolnictwa. - Dzięki niemu możliwe będzie między innymi szybsze wprowadzanie nowych leków onkologicznych, precyzyjniejsze prognozowanie zjawisk pogodowych - takich jak pożary czy powodzie - oraz skuteczniejsze wspieranie rolnictwa - wyjaśnił.

Szef resortu cyfryzacji zapowiedział, że lokalizacja gigafabryki zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Rząd udzielił już niezbędnych gwarancji finansowych, które mają zapewnić sprawną realizację projektu. - Budujemy gigafabrykę - centrum danych, które stanie się fundamentem dla rozwoju nowoczesnych technologii - mówił Gawkowski.

Wyzwania energetyczne dla Polski

Zwrócił też uwagę na kwestie energetyczne. Według niego jednym z największych wyzwań będzie zapewnienie odpowiednich źródeł energii dla tego typu centrów danych. - Dlatego konsekwentnie rozwijamy odnawialne źródła, a także pracujemy nad wdrożeniem małych, kompaktowych reaktorów atomowych - tzw. ECMR-ów - wskazał.

Na zakończenie minister zaznaczył, że inwestycje w sztuczną inteligencję i czystą energię są ze sobą ściśle powiązane. - Sztuczna inteligencja i nowoczesna, czysta energia to wyższe PKB, lepsza gospodarka i lepsza jakość życia dla każdego obywatela - podsumował Gawkowski.

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Gigafabryka AI w Polsce

Przyjęta przez rząd uchwała ma otworzyć Polsce drogę do udziału w europejskim projekcie budowy zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej dla sztucznej inteligencji.

- Polska dołączyła do wyścigu o gigafabrykę AI. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zagwarantowania wkładu ponad 400 milionów złotych w największe centrum obliczeniowe na terytorium Polski - przekazał Standerski na platformie X.

Jak dodał, decyzja rządu umożliwia Polsce udział w europejskim przetargu na gigafabrykę. Wiceminister zaznaczył, że kraj dołącza tym samym do czołówki państw Unii Europejskiej, a kolejnym krokiem powinno być zaangażowanie polskich przedsiębiorstw.

POLSKA DOŁĄCZYŁA DO WYŚCIGU O GIGAFABRYKĘ AI! 🚀🇵🇱



Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zagwarantowania wkładu ponad 400 milionów złotych w największe centrum obliczeniowe na terytorium Polski. Dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w europejskim przetargu na… — Dariusz Standerski (@DStanderski) July 14, 2026 Rozwiń

Inwestycja może być warta nawet 12 mld zł

Standerski podkreślił, że dostęp do dużej mocy obliczeniowej ma znaczenie dla budowania suwerenności cyfrowej. Jego zdaniem sztuczna inteligencja ma obecnie największy potencjał między innymi w ochronie zdrowia, przemyśle, transporcie, energetyce, robotyce i cyberbezpieczeństwie.

- Inwestycja o łącznej wartości nawet 12 mld zł, nowe miejsca pracy, dostęp do ogromnej infrastruktury dla przedsiębiorstw, nauki i administracji. Polska buduje silną pozycję w europejskim ekosystemie AI - zaznaczył wiceminister.

Jak ocenił, przedsięwzięcie może stać się szansą rozwojową dla całych sektorów polskiej gospodarki.

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