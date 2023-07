Sztuczna inteligencja zastąpi znaczną część pracowników. Polska wśród zagrożonych rynków

Nawet 27 procent miejsc pracy w państwach należących do OECD może zostać zastąpionych przez sztuczną inteligencję - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według autorów, najbardziej zagrożone są kraje Europy Wschodniej.

Agencja Reutera zauważa, że co prawda sztuczna inteligencja wciąż nie jest powszechnym zagrożeniem dla pracowników, ale w krótce może się to zmienić. Wszystko przez to, że jesteśmy jeszcze na wczesnym etapie rewolucji na rynku pracy.