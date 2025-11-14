Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Nielegalny import sprzętu. Straty mogą być ogromne

shutterstock_2432713163
Rower elektryczny eksplodował. Pół minuty wcześniej był w mieszkaniu
Straty wynikające z internetowej sprzedaży rowerów elektrycznych nielegalnie sprowadzanych z Chin mogą wynosić nawet 168 milionów złotych. Transakcje miały mieć miejsce w internecie bez odprowadzania podatku VAT i opłacenia cła elektrycznych rowerów i hulajnóg. Działalność zajmującej się tym firmy bada Krajowa Administracja Skarbowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Sprawę wykryła podlaska KAS. Jej funkcjonariusze ustalili, że na jednym z portali aukcyjnych były sprzedawane rowery i hulajnogi elektryczne bez odprowadzania podatku VAT i po zaniżonych cenach. Okazało się, że nielegalnie trafiły do Polski. Prawdopodobnie z Chin.

Funkcjonariusze skontrolowali firmę w powiecie sochaczewskim, która zajmowała się tym handlem. Zabezpieczyli ponad 2 tys. elektrycznych rowerów i hulajnóg oferowanych do sprzedaży w internecie, a także dokumentację, komputery, telefony i nośniki danych – poinformowała w piątek rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku.

"Trwa analiza zebranego materiału"

– Przesłuchano już kilkadziesiąt osób, trwa analiza zebranego materiału dowodowego i identyfikacja osób odpowiedzialnych za przestępczy proceder – dodała Pasieczyńska.

Według płockiej prokuratury okręgowej przestępczy proceder miał charakter transgraniczny. Sprzedawane urządzenia trafiały do Europy za pośrednictwem firm zarejestrowanych w Unii Europejskiej na osoby pochodzące z krajów azjatyckich. Kupione produkty były dostarczane do finalnych nabywców przez jedną z firm kurierskich, przy czym adresy nadawców były sfałszowane lub nielegalnie wykorzystane, podawano np. adresy stacji paliw czy sklepów stacjonarnych.

Jak przekazała w piątkowym komunikacie płocka prokuratura okręgowa, „sprawa jest rozwojowa i wymaga podjęcia wielu skomplikowanych i czasochłonnych działań w wymiarze międzynarodowym”. Dotychczas w ramach nadzorowanego tam śledztwa nie zostały wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że śledztwo dotyczące procederu wykrytego przez KAS trwa od czerwca tego roku.

– Można więc powiedzieć, że jak na tego typu działalność przestępczą jest to początkowa faza postępowania. Stąd właśnie nie ma jeszcze zarzutów. Jeżeli przestępstwo jest złożone, skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym, a tak jest w tym przypadku, to postanowienie o zarzutach finalizuje tak naprawdę śledztwo – stwierdził.

Odnosząc się do szczegółów sprawy, prokurator Maliszewski wyjaśnił, że w proceder nielegalnego sprowadzania elektrycznych rowerów i hulajnóg do Polski "zaangażowanych jest kilka spółek z co najmniej trzech krajów Unii Europejskiej". Dodał, że nabywcy otrzymywali pojazdy bez paragonów czy faktur, nie było też gwarancji ani dokumentów potwierdzających atesty czy certyfikaty. Zaznaczył także, że proceder, którego dotyczy śledztwo, jest przykładem wykorzystywania przez przestępców legalnie działających podmiotów, w tym portalu aukcyjnego i firmy kurierskiej.

Rzecznik podkreślił jednocześnie, że "z bardzo wstępnych ustaleń" wynika, iż badanej sprawie przestępcy narazili Skarb Państwa na stratę około 168 mln zł z tytułu nieopłaconego cła, podatku VAT i podatku dochodowego, przy czym kwota ta jest na razie szacunkowa.

– Bardzo wytężonej pracy analitycznej będzie wymagało ustalenie, ile tych pojazdów zostało już sprzedanych oraz w jakim czasie, ile jeździ ich już po drogach, a w związku z tym, ile mamy jeszcze nieuiszczonych danin publiczno-prawnych – zaznaczył.

KAS zwróciła uwagę, że we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcją Handlową prowadzone są kontrole rowerów elektrycznych dostępnych na polskim rynku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
e-handel, zakupy w internecie, vinted, olx, allegro, DAC7
"Polskie manufaktury" z Chin. Zmyślone historie i wysokie marże
Natalia Szostak
shutterstock_1987760900
Masz bilet, ale nie polecisz. "Tacy pasażerowie są wygodniejsi do usunięcia"
Maja Piotrowska
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak

Kontrola rowerów KAS

Od początku maja do końca lipca KAS we współpracy z Inspekcją Handlową skontrolowała 29 modeli (1139 sztuk) rowerów elektrycznych importowanych spoza Unii Europejskiej. W przypadku 28 modeli (963 rowery) uznała, że nie spełniają one obowiązujących wymagań. Do obrotu dopuszczono jedynie 176 rowerów, w tym 134 sztuki bez zastrzeżeń i 42 po przeprowadzeniu przez importera działań naprawczych, na które wydała zgodę Inspekcja Handlowa.

Kontrolerzy oceniali zgodność rowerów elektrycznych z wymaganiami wynikającymi z regulacji unijnych. Sprawdzali m.in. oznakowanie towaru, w tym znakiem CE, dane producenta, kompletność i poprawność deklaracji zgodności, obecność instrukcji w języku polskim i bezpieczeństwo elementów zasilania.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaapelował do przedsiębiorców, by produkty sprowadzane spoza UE kupowali wyłącznie od sprawdzonych dostawców, sprawdzali oznakowanie CE i weryfikowali, czy do produktu dołączone są: deklaracja zgodności, instrukcja po polsku i informacje niezbędne do bezpiecznego używania.

- Sprawdź, czy na produkcie znajdują się wymagane dane, takie jak nazwa i adres producenta, oznaczenie serii lub typu produktu. Pamiętaj, że błędy lub braki w dokumentacji to brak potwierdzenia spełniania wymagań bezpieczeństwa, a co za tym idzie, konsekwencje finansowe dla ciebie – zaapelował prezes Chróstny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UOKiKRowery Elektryczne
Zobacz także:
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
Marcin Horała
Horała tłumaczy się ze spotkań z Dawtoną
Teren budowy szybu Retków KGHM
Nowa inwestycja polskiego giganta. Zapowiedź premiera
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Rejestracja auta z własnej kanapy. Nowa cyfrowa usługa dla kierowców
Moto
Google
Google odrzuca żądania Brukseli. Nie chce pozbywać się dochodowego biznesu
Tech
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
Rynki
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
Tech
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca
Rynki
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica