"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie

Dziecko przed komputerem
Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych
Źródło: TVN24
Roblox wprowadza globalny obowiązek weryfikacji wieku za pomocą analizy twarzy dla użytkowników czatu. Rozwiązanie testowano od początku grudnia w wybranych krajach. Zdaniem firmy ma to zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji i ograniczyć kontakty między dorosłymi a dziećmi poniżej 16. roku życia.

Od środy wymóg weryfikacji wieku, który umożliwia korzystanie z czatu, jest stopniowo uruchamiany na całym świecie wszędzie tam, gdzie ta funkcja jest dostępna. Roblox podkreśla, że jako pierwsza duża platforma gamingowa wprowadza obowiązkowe sprawdzanie wieku na podstawie wizerunku twarzy dla użytkowników w każdym wieku. Firma chce stworzyć "złoty standard bezpieczeństwa komunikacji" oraz zapewnić doświadczenia dostosowane do wieku użytkowników.

Jak działa czat oparty na wieku

System ma umożliwiać komunikację głównie między użytkownikami zbliżonymi wiekowo. Dzieci poniżej 9 lat potrzebują zgody rodziców, aby korzystać z czatu. Zweryfikowani użytkownicy w wieku 13 lat i więcej mogą rozmawiać szerzej dzięki funkcji Trusted Connections - wyjaśnia platforma.

Dodaje, że domyślnie każda grupa wiekowa może kontaktować się z grupą bezpośrednio młodszą i starszą, na przykład użytkownicy w wieku 9-12 lat z grupami poniżej 9 oraz 13-15. Rozwiązanie ma zapobiegać komunikacji dzieci poniżej 16 lat z dorosłymi.

Jak podaje firma, dziesiątki milionów aktywnych użytkowników dziennie ukończyły już proces weryfikacji wieku. W Australii, Nowej Zelandii i Holandii, gdzie rozwiązanie obowiązuje od początku grudnia, ponad 50 procent codziennie aktywnych użytkowników przeszło kontrolę wieku.

shutterstock_2686810713
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Łukasz Figielski
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci
TVN24

Prywatność, dokładność i kolejne kroki

Roblox zapewnia, że prywatność użytkowników jest kluczowa, a obrazy i nagrania używane do estymacji wieku są usuwane natychmiast po przetworzeniu.

Technologia dostawcy Persona została przetestowana przez niezależne laboratoria, a modele estymacji osiągnęły średni błąd bezwzględny 1,4 roku dla użytkowników poniżej 18 lat - informuje firma.

Zapowiada też dalszy rozwój systemu. W najbliższych miesiącach weryfikacja wieku ma objąć także twórców korzystających z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym w Roblox Studio oraz towarzyszyć aktualizacjom polityk dotyczących społeczności.

Problemy, krytyka, pozwy

Platforma, z której codziennie korzysta ponad 80 milionów graczy, głównie młodszych, mierzyła się z krytyką i pozwami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci.

Firma była wcześniej krytykowana za umożliwianie młodym użytkownikom kontaktu z dorosłymi, co niosło ryzyko dostępu do nieodpowiednich treści.

W kilku stanach USA - Teksasie, Kentucky i Luizjanie - zostały złożone przeciwko niej pozwy związane z bezpieczeństwem dzieci.

W marcu dyrektor generalny firmy Dave Baszucki w rozmowie z BBC mówił, że rodzice, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci, "nie powinni pozwalać im korzystać z (platformy)".

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: koonsiri boonnak/Shutterstock

TechnologiaGry komputerowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica