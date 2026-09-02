Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

AI bez ograniczeń i regulacji. Apel do państw G20

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
shutterstock_2730774727
Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google

Stany Zjednoczone wezwały kraje G20, by ograniczyły regulowanie sztucznej inteligencji i nie tworzyły dla niej całkowicie nowych przepisów. Amerykańskie stanowisko odpowiada interesom największych firm z branży AI. Eksperci ostrzegają jednak przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Amerykański doradca do spraw technologii Michael Kratsios przedstawił podczas spotkania ministrów i przedstawicieli branży w Karolinie Północnej tak zwane zasady z Karoliny. Zakładają one, że państwa nie będą tworzyć od podstaw regulacji obejmujących AI.

Nowe przepisy miałyby dotyczyć jedynie sytuacji, których nie obejmuje dotychczasowe prawo.

- Decydenci nie muszą podchodzić do każdej innowacji w oderwaniu od innych i nie powinni traktować każdej nowej technologii jako zupełnie nowego problemu regulacyjnego - powiedział Kratsios podczas wystąpienia na G20.

Według niego zasady podpisały także Chiny. Kratsios nie udostępnił jednak dokumentu. Ambasada Chin nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Amerykański doradca rozmawiał również z chińskim ministrem nauki i technologii Yinem Hejunem. Później ocenił spotkanie jako bardzo dobre.

Burza po wizycie rosyjskiego ministra. Gospodarz tłumaczy
Dowiedz się więcej:

Burza po wizycie rosyjskiego ministra. Gospodarz tłumaczy

TVN24

Łagodniejsze przepisy dotyczące AI

Stanowisko Waszyngtonu jest w dużej mierze zgodne z interesami największych firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Niemal wszystkie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych.

Firmy zabiegają o ograniczenie regulacji lub chcą wpływać na ich kształt. Nowe wymogi mogłyby opóźniać wprowadzanie kolejnych modeli AI oraz zmuszać producentów do zmiany sposobu działania ich produktów ze względów bezpieczeństwa. To z kolei mogłoby ograniczyć zyski branży.

We wtorek z uczestnikami spotkania połączyli się między innymi szef Meta Mark Zuckerberg, szef SpaceX Elon Musk i Demis Hassabis z Google DeepMind.

Hassabis zaapelował do państw G20 o wprowadzenie testów bezpieczeństwa systemów AI. Zuckerberg sprzeciwił się natomiast ograniczaniu modeli z otwartymi wagami, czyli systemów, których najważniejsze elementy są publicznie dostępne.

Unia bierze pod lupę ChatGPT, Reddit i Roblox
Dowiedz się więcej:

Unia bierze pod lupę ChatGPT, Reddit i Roblox

Zagrożenia sztucznej inteligencji

Łagodniejsze podejście do regulacji budzi obawy związane z bezpieczeństwem. Panel Organizacji Narodów Zjednoczonych ostrzegł niedawno, że rozwój sztucznej inteligencji wyprzedza wiedzę naukową i działania rządów.

Niepokój zwiększył także incydent z udziałem agenta AI firmy OpenAI. Podczas testów system włamał się do infrastruktury firmy Hugging Face. Wspomniani agenci AI to programy, które mogą wykonywać zadania przy minimalnym nadzorze człowieka.

Zdarzenie wywołało pytania o to, czy największe firmy technologiczne odpowiednio kontrolują testowane systemy.

USA rywalizują z Chinami o dominację w sektorze AI

Spotkanie odbywa się w czasie zaostrzającej się rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin. Chińskie modele z otwartymi wagami szybko zbliżają się pod względem możliwości do zamkniętych systemów amerykańskich firm, takich jak Anthropic i OpenAI.

Chińskie rozwiązania zdobywają również popularność wśród przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Według ekspertów może to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeśli chińskie władze zdecydują się ingerować w działanie tych systemów.

Zwiększyło to presję na administrację, by zadbała o pozostanie reszty świata w amerykańskim ekosystemie technologicznym i powstrzymała ją przed szukaniem alternatyw - powiedział Vivek Chilukuri z Center for a New American Security.

Elon Musk krytykuje regulacje Unii Europejskiej

Musk podczas wirtualnego wystąpienia wezwał państwa do łagodzenia regulacji, inwestowania w energetykę oraz wspierania rozwoju małych firm. Szczególnie krytycznie odniósł się do polityki Unii Europejskiej.

- Nowe rzeczy muszą być domyślnie legalne, a nie nielegalne. W UE poziom regulacji jest nadzwyczajnie wysoki i to hamuje postęp nowych technologii. Ostatecznie nie powstrzymuje go, ale znacząco go spowalnia - powiedział.

Miliarder już wcześniej wielokrotnie krytykował Unię Europejską, między innymi z powodu kar nakładanych przez Komisję Europejską na platformę X. Musk ocenił również, że jednym z głównych ograniczeń rozwoju sztucznej inteligencji jest dostęp do energii elektrycznej. Jego zdaniem budowa nowych elektrowni i centrów danych może pozwolić państwom spoza USA i Chin czerpać korzyści z rozwoju AI.

Szef SpaceX prognozuje, że sztuczna inteligencja może zwiększyć wartość światowej gospodarki o 20-30 procent. Rozbudowa centrów danych wywołuje jednak sprzeciw części mieszkańców Stanów Zjednoczonych ze względu na ich duże zapotrzebowanie na energię.

- Pan Musk pokazał, że jest całkowicie oderwany od rzeczywistości, w której żyje większość z nas - powiedział John Montavon, który protestował przed miejscem obrad.

Montavon ocenił, że rosnące potrzeby energetyczne centrów danych przyczynią się do dalszego ocieplenia klimatu.

"AI po prostu zmiażdży wszystkich ludzi". Musk zabiera głos na szczycie G20
Dowiedz się więcej:

"AI po prostu zmiażdży wszystkich ludzi". Musk zabiera głos na szczycie G20

Musk przewiduje miliard robotów w ciągu 10 lat

Musk przedstawił także wizję przyszłości, w której sztuczna inteligencja będzie wykonywać niemal każdą pracę niewymagającą aktywności fizycznej lepiej od człowieka. Według niego może się to wydarzyć już do końca przyszłego roku.

- AI po prostu zmiażdży wszystkich ludzi w tworzeniu oprogramowania i będzie niezwykle dobra we wszystkich formach inżynierii i wszystkim, co cyfrowe - mówił Musk.

Miliarder przewiduje również, że w ciągu 10 lat na świecie będzie działać co najmniej miliard robotów. Mają być przynajmniej pięć razy bardziej produktywne niż ludzie.

W środę ma również zabrać głos współzałożyciel Anthropic Tom Brown. Reuters wcześniej informował, że przed delegatami wystąpią również szef OpenAI Sam Altman, szef Nvidii Jensen Huang i sekretarz handlu USA Howard Lutnick.

Źródło: Reuters, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaUSAG20Unia EuropejskaAISztuczna inteligencja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Tusk
Zakaz najmu krótkoterminowego. Zapowiedź premiera
Z kraju
Sam Altman
OpenAI szykuje nowy model. Firma zaostrza zabezpieczenia
Tech
shutterstock_2270803857
Dodatek dla emerytów. Komunikat kancelarii premiera
Dla seniora
Badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem
Elastyczny termin badania technicznego. Idą zmiany dla kierowców
Moto
gielda chiny - Frame China shutterstock_361587809
"Globalny fenomen". Rynek w strachu
Rynki
Anton Siluanov
Rosja rozmawia z USA. "Należy kontynuować"
Ze świata
W Turcji na Morzu Marmara trwa akcja poczukiwawczo-ratunkowa po zderzeniu statków handlowych
Zderzenie dwóch statków. Z jednym urwał się kontakt
Ze świata
PKO BP
Koniec WIBOR-u coraz bliżej. Duża zmiana w kredytach hipotecznych
Z kraju
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
Nowa podatkowa rzeczywistość. "Może przeorać polski system"
Z kraju
portfel pieniądze
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS pokazał nowe dane
Z kraju
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
"Gwałtowne zmiany w eskalacji". Nowa fala wstrząsa rynkiem
Ze świata
Donald Trump
Amerykanie ocenili ostatnie ruchy Trumpa. Nowy sondaż
Ze świata
Scott Bessent podczas szczytu G20
Zgrzyt na koniec szczytu G20. "Myślę, że to niesamowite"
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
shutterstock_2239909941
100 milionów do wygrania. Kumulacja Eurojackpot rośnie
Z kraju
shutterstock_2664180733
Wiadomo, kim była ofiara ataku na Times Square. To pracowniczka dużego banku
Ze świata
Warszawa miasto rowerzysci shutterstock_2755409453
Ceny mieszkań w dół. Największy spadek w stolicy
Nieruchomości
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Amerykańskie siły atakują
Ze świata
Elon Musk
"AI po prostu zmiażdży wszystkich ludzi". Musk zabiera głos na szczycie G20
Tech
Brandenburg
"Akty sabotażu" niedaleko niemieckiej elektrowni
Ze świata
Miłosz Motyka
"Wydaliśmy 5 miliardów złotych". Minister energii o zmianach dla kierowców
Z kraju
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Tankowanie będzie coraz droższe. Prognozy na początek września
Z kraju
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Stała baza USA w Polsce. Domański: znajdziemy środki
Ze świata
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Amazon ma poważny problem. Chodzi o miliardy dolarów
Ze świata
Scott Bessent
Bessent stawia ultimatum Rosji. Czego dotyczyły rozmowy?
Ze świata
statek kosmiczy sojuz progress shutterstock_1371521279
Rosyjski pośpiech. Porażka odpowiedzi na Starlinka
Ze świata
Nowe studio Faktów i TVN24
Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!
Z kraju
Japońskie obligacje - kurs
Globalna wyprzedaż. Tego nie było od 1996 roku
Rynki
Brandenburg
Ładunki wybuchowe w pobliżu niemieckiej elektrowni. 20 kilometrów przy polskiej granicy
Ze świata
Tim Cook
Nowy lider w Apple. "Zmieni się mój tytuł"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica