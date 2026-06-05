Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport

|
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Oświadczenie Olgi Tokarczuk w sprawie korzystania z AI
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Centra danych obsługujące sztuczną inteligencję będą do 2030 roku zużywać tyle wody, ile wynoszą roczne potrzeby domowe 1,3 miliarda ludzi. Zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną potroi się - wynika z raportu naukowców z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU). A to tylko część kosztów środowiskowych.

Autorzy zwrócili uwagę, że koszt środowiskowy sztucznej inteligencji jest obecnie błędnie mierzony. Jego ocena nie może ograniczać się wyłącznie do emisji gazów cieplarnianych, ponieważ w takim podejściu pomija się zużycie wody i zajmowanie gruntów przez centra danych oraz infrastrukturę energetyczną.

AI pożera zasoby naturalne

Według prognoz do 2030 r. globalne centra danych będą zużywać 945 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie. To niemal trzykrotnie więcej niż łączne roczne zużycie energii przez Pakistan, Bangladesz i Nigerię. Powiązany z tym ślad wodny ma wynieść 9,3 biliona litrów, a ślad gruntowy przekroczyć 14,5 tys. km kwadratowych, czyli powierzchnię około dwukrotnie większą od aglomeracji Dżakarty, w której mieszka ponad 32 mln ludzi.

Dodatkowo do 2030 r. infrastruktura związana ze sztuczną inteligencją będzie generować nawet 2,5 mln ton elektroodpadów rocznie.

W raporcie podkreślono, że choć niektóre źródła energii ograniczają emisje dwutlenku węgla, to jednocześnie zwiększają zapotrzebowanie na wodę lub powierzchnię. Niskoemisyjność nie zawsze oznacza więc brak presji na środowisko - jest ona po prostu przenoszona na inne zasoby.

Serwerownia w centrum danych AI
Serwerownia w centrum danych AI
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Wykorzystywanie AI napędza zużycie

Eksperci z UNU przypomnieli, że głównym źródłem zużycia energii przez sztuczną inteligencję nie jest już trenowanie modeli, lecz ich codzienne wykorzystywanie. Tzw. inferencja, czyli generowanie odpowiedzi na zapytania użytkowników, odpowiada obecnie za 80-90 proc. całkowitego zużycia energii przez systemy AI.

Sam ChatGPT obsługuje ok. 2,5 mld zapytań dziennie, co przekłada się na zużycie około 383 GWh energii elektrycznej rocznie. Ślad wodny związany z jego funkcjonowaniem odpowiada natomiast minimalnym rocznym potrzebom domowym ok. 500 tys. mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej.

Co ciekawe, badania wykazały, że istnieją bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami zadań wykonywanych przez modele sztucznej inteligencji. Na przykład wygenerowanie pojedynczego obrazu może wymagać ok. 1450 razy więcej energii niż prosta analiza tekstu, natomiast krótki film wygenerowany przez AI może zużyć tyle energii, co sprawdzenie 200 tys. wiadomości pod kątem spamu.

Różnice te wiążą się z tzw. paradoksem Jevonsa, mówiącym, że wzrost efektywności technologii często prowadzi do jej intensywniejszego wykorzystania. W praktyce oznacza to, że oszczędności wynikające z większej wydajności mogą zostać zniwelowane przez rosnącą liczbę użytkowników i zapytań.

Blady strach padł na banki. Oto powód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Blady strach padł na banki. Oto powód

Łukasz Figielski

Problemem, na który zwraca uwagę raport, jest również koncentracja infrastruktury AI. Ponad 90 proc. wyspecjalizowanych mocy obliczeniowych znajduje się w dwóch krajach: Stanach Zjednoczonych i Chinach. Jednocześnie ponad 150 państw nie dysponuje własną infrastrukturą obliczeniową, choć często ponosi koszty związane z wydobyciem surowców potrzebnych do produkcji sprzętu oraz z zagospodarowaniem odpadów elektronicznych.

Wezwanie do odpowiedzialnego rozwoju AI

W podsumowaniu raportu autorzy podkreślili, że nie jest on argumentem przeciwko sztucznej inteligencji, która poprawia życie miliardów ludzi na całym świecie, lecz wezwaniem do jej odpowiedzialnego rozwoju i użytkowania w granicach możliwości planety. Zwrócili uwagę, że kluczowe jest uwzględnianie pełnego wpływu AI na środowisko - nie tylko emisji gazów cieplarnianych, ale także zużycia wody, energii i gruntów w całym cyklu życia technologii.

Jednocześnie wskazali, że korzyści i koszty rozwoju sztucznej inteligencji są dziś nierównomiernie rozłożone. Dlatego konieczne jest, by w przyszłości dzielić je w sposób bardziej sprawiedliwy, a dostęp do nich miały również społeczności dostarczające surowce oraz ponoszące koszty związane z wydobyciem i odpadami elektronicznymi.

UNU to globalny ośrodek akademicki oraz think tank ONZ. Główna siedziba mieści się w Tokio, stolicy Japonii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
Ze świata
Meta
Na ich pracy miało szkolić się AI. Meta reaguje na protest
Fakty po faktach - Mati Staniszewski
Polska spółka zmienia reguły gry. "Większa rewolucja niż internet"
 Fakty po Faktach
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
"Noclegownia? To był hardkor, to mi siadło na psychikę". Młodych bezdomnych stale przybywa
TVN24
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
Udostępnij:
Tagi:
Sztuczna inteligencjaAI
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
METEO
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
"Wydaje się, że wszyscy wiedzieli, kim on jest"
TVN24
Donald Trump, Melania Trump
Inny termin, lista gości, kolacja w Wersalu. Politico: dostosowują szczyt G7 pod Trumpa
Ze świata
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Donald Tusk
Tusk: to jest mocniejsze niż akt oskarżenia
TVN24
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
TVN24
Larwa muchy śrubowej
"To odkrycie nie powinno wywoływać paniki"
METEO
Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku
Dziecko wypadło przez okno z 11. piętra. Matka była pijana
TVN24
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
TVN24
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
METEO
shutterstock_2759574669 (1)
Zaczyna się w jamie ustnej. Skutki mogą sięgać znacznie dalej
TVN24
Dym nad Petersburgiem po ataku dronów ukraińskich
"Kreml musi udawać". Goście z Zachodu w Petersburgu
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
Zaporoska Elektrownia Jądrowa
"Poważny incydent" w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Są ranni
TVN24
Spotkanie sekretarza stanu Marcina Bosackiego z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem
Wysłannik Zełenskiego w Polsce. Przedstawił "propozycje rozwiązań"
TVN24
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Został deportowany
WARSZAWA
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja Eurojackpot. Wysokie wyniki Polaków
Pieniądze
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
Ze świata
imageTitle
Idzie po swoje "największe marzenie". To z nią zmierzy się Chwalińska
EUROSPORT
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
TVN24
05 2000 bez kitucl-0031
Umorzyć zadłużenie z SAFE? Europoseł: musi być pełen konsensus
TVN24
Donald Trump
"Ale to będzie piękne". Trump o nowym pomyśle na budowę
TVN24
imageTitle
Dzika karta na Wimbledon? Menedżer Chwalińskiej: uruchomiliśmy wszystkie kanały
EUROSPORT
imageTitle
"Wysiłek kosmiczny", ale "sytuacja opanowana". Przed nią najważniejszy mecz
EUROSPORT
Xi Jinping
Przyjął 17 przywódców. Do tego pojedzie z wizytą
TVN24
Anhtropic Claude AI
"Widzę tylko pedał gazu. Nie mamy hamulca"
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
imageTitle
Świątek kibicuje Chwalińskiej. Padło słynne "jazda"
EUROSPORT
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica