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Najpotężniejszy superkomputer na świecie. Zmiana lidera

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GettyImages-1269634391
Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Yang Bo/China News Service via Getty Images
Chiny są na pierwszym miejscu na liście najpotężniejszych superkomputerów świata. Państwo Środka wyprzedziło Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 2017 roku dzięki modelowi wyposażonemu w chipy własnej produkcji. To kolejna odsłona rywalizacji o technologiczną dominację między tymi dwoma supermocarstwami.

Maszyna LineShine, znajdująca się w Narodowym Centrum Superkomputerowym w chińskim centrum technologicznym Shenzhen, pokonała dotychczasowego lidera - El Capitan - w najnowszym rankingu TOP500 - podał portal stacji CNN.

Najpotężniejsze superkomputery. Nowy lider

LineShine osiągnął prędkość obliczeniową o 20 proc. wyższą niż El Capitan, który znajduje się w Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii.

Superkomputery, zaprojektowane do wykonywania złożonych obliczeń z niezrównaną prędkością, są często wykorzystywane do odkrywania i opracowywania nowych leków, prognozowania pogody, szkolenia modeli sztucznej inteligencji oraz przeprowadzania szerokiego zakresu symulacji.

Stany Zjednoczone i Chiny zaostrzają rywalizację technologiczną, a Waszyngton próbuje ograniczyć dostęp Pekinu do przełomowych technologii - od sztucznej inteligencji po chipy, które mogłyby zasilać chińskie siły zbrojne. Od pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa USA zaostrzyły kontrole eksportowe i ograniczenia mające na celu spowolnienie postępów Chin w tych technologiach - wskazał CNN.

Chińskie Narodowe Centrum Superkomputerowe stwierdziło w oświadczeniu opublikowanym w internecie, że LineShine jest "wynikiem przełomowych osiągnięć w zakresie pokonywania szeregu kluczowych wąskich gardeł technologicznych".

Testy superkomputera w Narodowym Centrum Superkomputerowym w Wuxi w prowincji Jiangsu w Chinach
Testy superkomputera w Narodowym Centrum Superkomputerowym w Wuxi w prowincji Jiangsu w Chinach
Źródło zdjęcia: Yang Bo/China News Service via Getty Images

LineShine - najpotężniejszy superkomputer świata

Osiągnięcia LineShine "stanowią historyczny krok naprzód dla chińskiego sektora superkomputerowego w pokonywaniu ograniczeń związanych z technologiami zagranicznymi oraz budowaniu niezależnie kontrolowanego ekosystemu sprzętu i oprogramowania" - podano w oświadczeniu chińskiego centrum.

LineShine opiera się wyłącznie na procesorach CPU - konwencjonalnych układach obliczeniowych często spotykanych w elektronice użytkowej - zamiast na specjalistycznych procesorach graficznych (GPU) - bardzo poszukiwanych układach, które zasilają większość dzisiejszych superkomputerów i są zdominowane przez amerykańskich dostawców, takich jak Nvidia.

Poprzez szereg działań rozpoczętych w 2022 roku Waszyngton odciął Chinom dostęp do najnowocześniejszych procesorów graficznych, hamując wysiłki chińskich firm w rywalizacji o najlepsze modele sztucznej inteligencji z amerykańskimi gigantami technologicznymi.

Działania te zmusiły chińskie firmy do wprowadzania innowacji w obejściu tych ograniczeń. W zeszłym roku chiński start-up zajmujący się sztuczną inteligencją - DeepSeek - wypuścił model, który zapewniał wydajność niemal na poziomie wiodących w branży rozwiązań przy użyciu znacznie mniejszej liczby zaawansowanych układów, zaskakując Dolinę Krzemową i całą branżę.

Podczas przemówienia na ceremonii wręczenia nagród TOP500 w Hamburgu w Niemczech główny projektant firmy LineShine Lu Yutong stwierdził, że maszyna ta stanowi przełom w stosunku do konwencjonalnej architektury hybrydowej, w której w superkomputerach wykorzystuje się zarówno procesory CPU, jak i GPU.

Od momentu uruchomienia LineShine superkomputer ten był wykorzystywany do zastosowań obejmujących modelowanie klimatu i symulacje inżynieryjne, a także odkrywanie leków, neurobiologię i sztuczną inteligencję - poinformowało centrum.

Superkomputery. Ranking TOP500

Pomimo tego przełomowego osiągnięcia eksperci ostrzegają przed nadmierną interpretacją nowego rankingu jako miary potencjału danego kraju w zakresie sztucznej inteligencji.

- To imponujące osiągnięcie techniczne. Nie ma to znaczenia, jeśli zadaje się pytanie: kto ma najlepsze możliwości w zakresie sztucznej inteligencji lub kto ma najlepszą infrastrukturę do skutecznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Ranking TOP500 nie jest dobrym miernikiem tego - powiedział Andrew Rohl, dyrektor Narodowej Infrastruktury Obliczeniowej w Australii.

Rohl wyjaśnił, że ranking TOP500 opiera się na wieloletnim standardzie testowym zaprojektowanym do pomiaru tradycyjnych obciążeń obliczeniowych w nauce, a nie nowoczesnej sztucznej inteligencji. Ponadto wiele z najpotężniejszych systemów sztucznej inteligencji zbudowanych przez amerykańskich gigantów, takich jak xAI i Google, czy superkomputerów obsługiwanych przez czołowe ośrodki obronne, nie trafia do rankingu - czy to ze względu na wrażliwość danych, czy z powodów ekonomicznych - dodał.

Za komputerem El Capitan, który zajmuje drugie miejsce na liście Top500, plasują się dwa inne amerykańskie komputery znajdujące się w bibliotekach narodowych w Tennessee i Illinois, a także komputer w Niemczech.

W pierwszej dziesiątce reprezentowane są również takie kraje jak Włochy, Szwajcaria i Japonia.

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Tagi:
USAChinyKomputeryTechnologiaWojna handlowa
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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