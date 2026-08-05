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Rakieta Muska uderzyła w Księżyc. Firma pokazała wyniki, akcje zanurkowały

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Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
SpaceX pokazała wyniki finansowe, które rozczarowały inwestorów. Co więcej, w Księżyc uderzył ważący cztery tony element rakiety firmy Elona Muska.

Pomimo tego, że wyniki SpaceX były lepsze od prognoz, to rynek negatywnie zareagował na te informacje. W środowym handlu przedsesyjnym akcje SpaceX spadały o ponad 10 proc. Inwestorów zaniepokoił przede wszystkim gwałtowny wzrost wydatków na rozwój sztucznej inteligencji.

Nakłady inwestycyjne firmy w drugim kwartale wzrosły sześciokrotnie - do 18,4 mld dolarów. Większość tej kwoty przeznaczono na projekty związane z AI. We wtorek akcje SpaceX zakończyły notowania na poziomie nieco ponad 125 dolarów, poniżej wynoszącej 135 dolarów ceny z debiutu giełdowego. Krótko po wejściu firmy na giełdę kurs przekraczał 200 dolarów.

Wyniki finansowe spółki Muska

Przychody SpaceX wzrosły w drugim kwartale o 92 proc. rok do roku, osiągając 7,81 mld dolarów. Wynik okazał się wyraźnie lepszy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali 6,93 mld dolarów przychodów.

Strata na akcję wyniosła 9 centów (w sumie 541 mln dol.). Wynik nie jest porównywalny ze średnią prognoz analityków, który szacowali stratę na poziomie 26 centów (ok. 1,9 mld dol.).

Rakieta SpaceX uderzyła w Księżyc

W środę człon rakiety SpaceX rozbił się na Księżycu. Wystartowała ona w styczniu 2025 roku. Wyniosła dwa lądowniki księżycowe - Blue Ghost-1 firmy Firefly oraz Resilience japońskiej firmy ispace. Pierwszy udanie wylądował na Srebrnym Globie, a drugi rozbił się na jego powierzchni.

Z Księżycem zderzył się górny człon rakiety Space X, który mierzył 13,8 metra i ważył około 4000 kilogramów. Według wyliczeń miał uderzyć w Księżyc z prędkością 2,43 kilometra na sekundę nieopodal krateru Einstein. Astronom Bill Gray, który jako pierwszy opisał trajektorię wskazującą na zderzenie z Księżycem, twierdził, że w wyniku kolizji powstanie krater o średnicy ponad 17 metrów.

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Odbicie po stratach

SpaceX stracił w zeszłym roku 4,9 miliarda dolarów, głównie z powodu ogromnych inwestycji w infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją. Firma połączyła się z xAI Elona Muska w lutym, deklarując wówczas, że jej wizją jest budowa centrów danych w kosmosie. 

Większość przychodów SpaceX w tym roku, a zarazem jedyne źródło zysku firmy, pochodziła z segmentu łączności, który obejmuje usługę internetu satelitarnego Starlink. Jest on sprzedawany bezpośrednio konsumentom, a także agencjom rządowym i wojskowym.

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Mocne odbicie nie zmieniło trendu

We wtorek, przed publikacją pierwszych wyników kwartalnych od czerwcowego giełdowego debiutu, akcje SpaceX zanotowały najlepszy dzień od 15 czerwca, rosnąc o ponad 9 proc.

Notowania spółki zamknęły się na poziomie 125,33 dol., czyli nadal niżej niż cena emisyjna, która wyniosła 135 dol.

Od otwarcia w pierwszym dniu notowań 12 czerwca na poziomie 150 dolarów akcje SpaceX spadły o 24 proc., tracąc blisko 500 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej.

Źródło: PAP, CNBC
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Tagi:
SpaceXElon MuskKsiężyc
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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