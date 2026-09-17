Tech Chińskiej AI przybywa klientów ale to Amerykanie pokazują jak tą technologię komercjalizować Oprac. Jan Sowa |

Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SALVATORE DI NOLFI

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Porównanie opiera się na wskaźniku ARR (Annual Recurring Revenue), czyli przybliżonej, rocznej wartości powtarzalnych przychodów. Oblicza się go przez pomnożenie aktualnych, miesięcznych przychodów danej firmy przez 12. ARR pokazuje zatem, w uproszczeniu, potencjalne roczne przychody jakie dany podmiot mógłby osiągnąć przy utrzymaniu bieżących przepływów finansowych.

Przychody OpenAI, Anthropic i chińskich firm AI

Według opublikowanej w czwartek analizy Rhodium Group wskaźnik ARR dla OpenAI wynosi obecnie 40 miliardów dolarów a dla Anthropic aż 65 miliardów dolarów.

Wśród największych chińskich firm AI liderem pod względem wskaźnika ARR jest ByteDance z sumą 4 miliardów dolarów. Na drugim miejscu plasuje się Alibaba z sumą 2,4 miliarda dolarów. W przypadku MiniMax było to 800 milionów dolarów, a dla Moonshot - miliard dolarów. Najsłabiej spośród liderów chińskich badań nad sztuczną inteligencją pod względem wskaźnika wypadł DeepSeek, którego ARR Rhodium Group podliczyło na 500 mln dolarów.

CNBC zaznacza, że analiza Rhodium mogła uwzględnić jedynie najnowsze dostępne dane z lata 2026 roku. Tymczasem komercyjne wykorzystanie chińskich modeli AI gwałtownie wzrosło w porównaniu z niskim poziomem z początku roku.

Wyceny DeepSeek i Moonshot pod lupą analityków

"Wyceny Moonshot i DeepSeek w stosunku do ich przychodów wydają się obecnie wygórowane" - ocenili autorzy raportu.

Według ich szacunków wycena Moonshot odpowiadała 50-krotności ARR, a DeepSeek - 163-krotności. Dla porównania w przypadku OpenAI, którego wyceny też uznawane są za wysokie, była to 34-krotność, a Anthropic - 21-krotność wskaźnika ARR.

Otwarte modele AI a przychody chińskich firm

Rhodium wskazuje, że chińskie laboratoria AI szukają sposobów na uzyskanie większej części przychodów od pośredników oferujących dostęp do ich modeli. Otwartość tych rozwiązań pozwala każdemu, kto dysponuje odpowiednio wydajnym sprzętem, pobrać je i uruchomić niezależnie od twórcy.

Amerykańskie modele są w większości zamknięte. Według firmy Artificial Analysis, która porównuje rozwiązania AI, koszt wykonania zadania przy użyciu czołowych modeli OpenAI i Anthropic jest znacznie wyższy niż w przypadku modeli chińskich.

Sposób finansowania może ograniczyć rozwój chińskiej AI

- Luka w finansowaniu oznacza, że w dłuższej perspektywie chińskim laboratoriom rozwijającym najbardziej zaawansowaną AI będzie znacznie trudniej niż Amerykanom zwiększać skalę działalności - przekazał CNBC Logan Wright, partner w Rhodium Group i współautor raportu.

W Chinach, w przeciwieństwie do USA, większość kapitału zaangażowanego w rozwój infrastruktury dla systemów sztucznej inteligencji wykłada państwo. Według Rhodium Group ponad 60 procent inwestycji kapitałowych w chińskie chipy AI i serwery pochodziło ze źródeł powiązanych z państwem.

- Finansowanie rządowe pomogło w rozbudowie zaplecza sprzętowego zapewniającego moc obliczeniową, ale rząd prawdopodobnie nie będzie skłonny bezpośrednio finansować laboratoriów pracujących nad najbardziej zaawansowaną AI - podsumował Wright.