Tech

Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie

USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Antrophic w konflikcie z Pentagonem
Ostatnie komunikaty Anthropic, producenta popularnego chatbota Claude, odbiły się na cenach akcji amerykańskich producentów oprogramowania - informuje Reuters. Doniesienia o możliwościach najnowszego modelu AI firmy wywołały obawy o przyszłość sektora.

W tym roku inwestorzy chętnie wyprzedawali akcje producentów oprogramowania. Wiąże się to z obawami, że narzędzia AI zdolne do automatyzacji ludzkiej pracy mogą stanowić egzystencjalne zagrożenie dla branży. Szerszy indeks S&P 500 Software and Services stracił w tym roku już 25,5 proc., wliczając w to czwartkową przecenę o 2,6 proc.

Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI

Niepokój w branży oprogramowania

Mimo początkowego optymizmu związanego z zawieszeniem broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, kruchy rozejm wywołał w czwartek niepokój wśród inwestorów.

- Ponownie zaczynamy przejmować się kwestiami, które wcześniej ciążyły sektorowi oprogramowania - rozwojem sztucznej inteligencji oraz sytuacją na rynku kredytów prywatnych. Te tematy znów dominują w dyskusjach - ocenił Steve Sosnick, główny analityk rynkowy w Interactive Brokers w rozmowie z Reutersem.

Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani

Na początku tygodnia Anthropic zaprezentował swój najnowszy model AI, jednak zdecydował o wstrzymaniu jego szerszej dystrybucji. Firma obawia się, że narzędzie mogłoby zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Dostęp do modelu "Claude Mythos" otrzyma jedynie wąska grupa około 40 technologicznych gigantów, wśród których znajdują się Microsoft oraz Google.

- Jeśli Mythos jest tak potężny, że obnaża luki istniejące od lat, pokazuje to dwie rzeczy. Po pierwsze - słabość obecnego oprogramowania, a po drugie - że AI rozwija się w tempie nieosiągalnym dla tradycyjnych firm programistycznych - stwierdził Michael O'Rourke, główny strateg rynkowy w JonesTrading.

Spadki na zachodnich giełdach

- Pytanie o to, czy sztuczna inteligencja oznacza koniec sektora oprogramowania, pozostaje otwarte. Przy obecnej, bezprecedensowej dynamice rozwoju AI nie będziemy udawać, że znamy na nie odpowiedź - przyznał Michael Clarfeld, zarządzający portfelem w ClearBridge Investments.

Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem, takie jak Cloudflare, Okta, CrowdStrike oraz SentinelOne, odnotowały spadki rzędu 4,9-6,5 proc. Spadki od 3,7 proc. do 6,8 proc. dotknęły również takich graczy jak Atlassian, Workday, Adobe, Salesforce czy Intuit.

Przełom na rynku? "Święty Graal AI"
Dowiedz się więcej:

Przełom na rynku? "Święty Graal AI"

Zscaler był jedną z najmocniej dotkniętych spółek w indeksie S&P 500 - jego akcje spadły o 8,8 proc. Była to reakcja na decyzję domu maklerskiego BTIG, który obniżył rekomendację dla spółki z "kupuj" do "neutralnie", powołując się na obawy o popyt i rosnącą konkurencję. Według danych LSEG, spółka jest obecnie wyceniana na 31,4-krotność zysków oczekiwanych w nadchodzącym roku. Jest to poziom bliski dolnej granicy historycznych notowań firmy. Dla porównania, jeszcze na początku roku wskaźnik ten wynosił 55,4.

Niepokój dotyka też rynku kredytów prywatnych. Inwestorzy bacznie przyglądają się pożyczkom udzielanym firmom technologicznym, wątpiąc w ich dalszy wzrost. Akcje Carlyle Group spadły o 1,5 proc. Stało się to po tym, jak klienci zaczęli masowo wycofywać środki z jej głównego funduszu kredytowego. To kolejna taka sytuacja w branży w ostatnim czasie - dodaje Reuters.

W Europie notowania SAP Global, Capgemini oraz Temenos - jednych z największych firm z branży oprogramowania i nowych technologii na kontynencie - spadły o 3-7 proc.

OGLĄDAJ: Czarzasty: czas rządzenia Nawrockiego sędziami się skończył
Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty: czas rządzenia Nawrockiego sędziami się skończył
WYDANIE SPECJALNE

Włodzimierz Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
Rynki
Mark Zuckerberg
Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI
Tech
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy
Rynki
shutterstock_2673979929
OpenAI wstrzymuje realizację projektu Stargate w Wielkiej Brytanii
Tech
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem finansowym. Glapiński po decyzji RPP
Pieniądze
Pociąg z RegioJet
Przewoźnik wycofuje się z Polski. Mówi o "nielegalnym działaniu drapieżnym"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Z kraju
policja - FotoDax shutterstock_2280430427
"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
Z kraju
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Pentagon wykluczył, sąd nie zablokował. Gigant coraz bliżej "czarnej listy"
Tech
Podpisana została umowa na budowę odcinka Via Carpatia
Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"
Moto
Stacja paliw, benzyna
Duża zmiana. Ceny paliw w piątek
Rynki
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
W którym polskim mieście zarabia się najwięcej? Zaskoczenie w firmach
Pieniądze
Bahrajn - 13 grudnia 2022 r.: gazociągi przepływają przez pustynię obok zakładu produkcyjnego na wsi w Bahrajnie gaz ziemny
Optymizm wyparował. Odbicie na rynku
Rynki
regiojet - lumofoto shutterstock_2690171733
Znany przewoźnik wycofuje się z połączeń po Polsce
Z kraju
Lotnisko we Frankfurcie
Strajk i problemy na lotniskach. "Mogą wystąpić utrudnienia przy powrotach"
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Nagły zwrot na ropie
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Komplikacje w cieśninie Ormuz
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Tyle kosztują
Moto
Kryptowaluty są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny
"To tam prano pieniądze i ukrywano nielegalne interesy"
Z kraju
kryptowaluty
Doniesienia w sprawie giełdy kryptowalut. Żurek: coś tu śmierdzi
Z kraju
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Branża bije rekordy. Ostry wzrost przychodów
Donald Trump
Trump ma nowy plan. "To sposób na zabezpieczenie cieśniny"
haker shutterstock_2514086981
Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani
Tech
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa
Lufthansa, samolot Airbus A321
Nawet po otwarciu cieśniny, przywrócenie dostaw "zajmie jeszcze kilka miesięcy"
Rynki
Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy zakaz na słynnej wyspie. Ma związek z turystami
TVN24
Donald Trump
Trump grozi cłami "ze skutkiem natychmiastowym"

