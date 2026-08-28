Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Fikcyjny instytut i prorosyjskie konta. OpenAI nakłada blokady

|
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Primakov/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
OpenAI zablokowało sieć kont powiązanych z Rosją, które wykorzystywano w operacji wpływu promującej fikcyjny Międzynarodowy Instytut Burke'a (IBI). Cyberprzestępcy za pomocą platformy ChatGPT między innymi tworzyli treści, które miały uwiarygadniać działalność rzekomego think tanku i promować prorosyjskie narracje.

Osoby stojące za kampanią wydawały po rosyjsku polecenia chatbotowi ChatGPT, który na ich podstawie tworzył komentarze publikowane następnie w mediach społecznościowych. Większość treści powstawała po angielsku, a sztuczna inteligencja miała usuwać błędy językowe, mogące wskazywać na rosyjskojęzyczne pochodzenie ich autorów. Większość komentarzy promowała fikcyjny instytut.

Przedstawianie Rosji w pozytywnym świetle

Jak podało OpenAI, fałszywy think tank miał swoją stronę internetową zarejestrowaną w lutym 2025 roku. Zamieszczone na niej artykuły, rzekomo naukowe, nie zostały wygenerowane przez modele OpenAI, lecz wiele z nich skopiowano z rzeczywistych publikacji, niekiedy podając fałszywe źródła, a następnie przetłumaczono maszynowo.

Według OpenAI była to nowa, wcześniej nieopisana kampania wpływu. Jej charakterystycznym elementem było stworzenie i promowanie przez rzekomy think tank tzw. indeksu suwerenności, służącego - według aktorów dezinformacji - do przedstawiania Rosji w pozytywnym świetle i dyskredytowania państw zachodnich. OpenAI oceniło również, że była to najbardziej złożona z dotychczas udaremnionych przez firmę operacji wpływu.

Oprócz treści dotyczących IBI, osoby stojące za kampanią tworzyły również posty w języku niemieckim publikowane na kanale Telegram "Lahme Ente", który miał około 20 tys. obserwujących. Posty regularnie krytykowały Ukrainę, UE i niemiecki rząd oraz opowiadały się za poprawą stosunków z Rosją.

Gawkowski: Meta się ugina
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gawkowski: Meta się ugina

Kopiowanie artykułów ekspertów

Centralną rolę w kampanii odgrywało IBI. Według informacji zamieszczonych 17 lipca na stronie organizacja miała skupiać ekspertów, m.in. Francisa Fukuyamę i Noama Chomsky’ego, oraz publikować badania. Analiza 36 artykułów przypisanych ekspertom wykazała, że 34 z nich skopiowano z innych źródeł internetowych. Część powstała kilka lat wcześniej, a niektóre przypisano niewłaściwym autorom.

Oprócz artykułów naukowych na stronie IBI zamieszczano raporty dotyczące różnych państw i ich suwerenności, ocenianej na podstawie autorskiego indeksu. Część raportów porównywała dwa kraje, inne koncentrowały się na pojedynczych państwach, zwłaszcza tych krytykujących rosyjską inwazję na Ukrainę.

Rozpowszechnianie propagandy

Wpływ kampanii był ograniczony. Posty w mediach społecznościowych miały niewiele wyświetleń, a oficjalne konta IBI - niewielu obserwujących. Większą popularnością cieszyły się kanały powiązane z kampanią na Telegramie, które miały zazwyczaj od 10 do 20 tys. obserwujących.

Choć ChatGPT został wykorzystany jedynie do tworzenia pojedynczych postów w mediach społecznościowych, odsyłały one do instytucji sprawiającej wrażenie wiarygodnej, dysponującej rzekomymi ekspertami, publikującej przerobione prace naukowe oraz rzekomy autorski indeks ryzyka. "Pokazało to, w jaki sposób podmioty wywierające wpływ mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję jako narzędzie wspomagające w ramach szerszych działań" - przekazało w komunikacie OpenAI.

Przypadek IBI jest jednym ze sposobów wykorzystywania sztucznej inteligencji w działaniach dezinformacyjnych. Jak wynika z raportu NewsGuard - platformy prowadzącej rating wiarygodności witryn informacyjnych - rosyjska sieć "Pravda" rozpowszechnia treści propagandowe, które następnie są powielane przez zachodnie chatboty. W badaniu w 33 proc. przypadków chatboty powtarzały fałszywe narracje pochodzące z tych serwisów. Sieć publikuje treści w dziesiątkach języków i na różnych rynkach, zwiększając ich zasięg i prawdopodobieństwo wykorzystania przez modele sztucznej inteligencji.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
OpenAIRosjaChatGPTSztuczna inteligencjaAI
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Co dalej z ulgą dla młodych? "Nie gniewajcie się"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: Meta się ugina
Tech
Laptopy w szkołach
"Cios w rodziców, uczniów i nauczycieli". Komentują weto prezydenta
Z kraju
temat paliwa
Kierowców czeka szok cenowy? Pesymistyczne prognozy
Z kraju
Podejrzany o zabójstwo kobiety w kryzysie bezdomności tymczasowo aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)
"Polaków portret własny" przedmiotem śledztwa. Prokuratura potwierdza
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg liczył na pracowników AI. Wielką restrukturyzację odwołano
Tech
Donald Trump
Trump chce przejąć część pól naftowych Wenezueli. "Kolosalne przedsięwzięcie"
Ze świata
Burrito w centrum uwagi w USA znalazło się z przypadku, ale opowiada o głębszym i poważnym problemie
Historia jednej tortilli. Burza w USA
Michał Sznajder
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw w ostatni weekend wakacji. Tyle zapłacimy na stacjach paliw
Moto
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Szóstka w Lotto nie padła. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2534169903
Rekord na rynku hipotek. Boom na rynku mieszkaniowym
Z kraju
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Ruszają prace nad budżetem. Deficyt ma być wyższy niż w tym roku
Pieniądze
Donald Trump w Białym Domu
"Koleś". Kanadyjczycy odpowiedzieli Trumpowi
Ze świata
cukierki
Alarmujące wyniki kontroli słodyczy
Z kraju
Władimir Putin
Kreml szykuje większy pobór do armii. Rosjanie szukają mieszkań za granicą
Ze świata
Cyberbezpieczeństwo
Giganci biją na alarm. "Staną się znacznie bardziej powszechne
Tech
Donald Trump
Trump zmienia nazwę Jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Polska musi zdążyć do końca roku. "Chcemy zabezpieczyć tych pracowników"
Z kraju
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Piesiewicz mówi o gotówce za zegarek. Szef "Superwizjera": to naiwne
Z kraju
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Korea domaga się zmian i rozważa ostrzejsze przepisy
Ze świata
Zondacrypto
Estoński sąd ogłosił upadłość operatora Zondacrypto
Ze świata
pellet
Coraz droższy pellet. UOKiK: efekt problemów systemowych
Prawo
Tatiana Kim
Wildberries pod ostrzałem. Rosyjska miliarderka traci fortunę
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Gigant na zakupach, kurs rośnie. "Naprawdę ogromny potencjał"
Tech
meta siedziba shutterstock_2303237425
"Prowadzimy obecnie dochodzenie". Meta pod presją
Alicja Skiba
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Polskie magazyny pełne gazu. W Europie jesteśmy wyjątkiem
Z kraju
Radosław Piesiewicz
Fuja o zatrzymaniu Piesiewicza: sam dostarczył na siebie dowody
Z kraju
shutterstock_2684802017
Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica