Wojna na slopagandę. "To może wywołać totalny chaos"

Kanał Explosive Media pojawił się w serwisie X w marcu, po rozpoczęciu działań wojennych przez USA. "Irański team twórców animacji w stylu Lego. Szybko, błyskawicznie, wybuchowo" - głosi opis profilu.
Przez niespełna dwa miesiące opublikowano tam ponad tysiąc wpisów, w tym profesjonalnie wyglądające rapowe klipy z animacjami w stylu Lego, które mają ośmieszać wroga. Przekaz się powtarza niczym refren: to wojna o ropę, na której korzysta Donald Trump. W pozostałych rolach: premier Izraela Benjamin Netanjahu, sekretarz obrony USA Pete Hegseth, szatan.
Produkcje rozchodzą się wiralowo po internecie, przekazują je oficjalne kanały irańskie, w tym niektóre ambasady. Usuwane przez YouTube'a - powracają, a konta zawierają linki do dotacji dla twórców.