Wielka platforma tnie zatrudnienie. Stawiają na sztuczną inteligencję

Decyzja zapadła w momencie, gdy Pinterest walczy o reklamodawców z TikTokiem, Facebookiem i Instagramem (należącymi do Meta). Rywale przyciągają reklamodawców dzięki ogromnej liczbie użytkowników i coraz bardziej zaawansowanym narzędziom marketingowym.
Restrukturyzacja kosztowna, lecz konieczna
Według szacunków spółki, koszty restrukturyzacji przed opodatkowaniem wyniosą od 35 do 45 milionów dolarów. W reakcji na ogłoszenie planów cięć akcje Pinterest spadły w handlu przedsesyjnym o około 3,5 procent. W całym 2025 roku notowania giganta straciły blisko 11 procent wartości.
Pinterest to amerykańska platforma społecznościowa działająca od 2010 roku. Jej główna siedziba mieści się w San Francisco, a biura znajdują się m.in. w Dublinie, Londynie, Paryżu, São Paulo oraz mieście Meksyk.
Według danych portalu Statista, spółka zatrudnia obecnie około 4,6 tys. pracowników. Oznacza to, że po planowanych redukcjach liczba ta może zmniejszyć się o kilkaset etatów.
