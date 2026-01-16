Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Matka dziecka Muska miała paść ofiarą Groka. Do sądu wpłynął pozew

Ashley St. Clair
Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos
Źródło: TVN24
Ashley St. Clair, matka jednego z dzieci Elona Muska, złożyła pozew przeciwko jego firmie xAI - pisze w piątek stacja CNN. Jak wyjaśnia, kobieta twierdzi, że chatbot Grok wygenerował bez jej zgody seksualnie sugestywne zdjęcia w technologii deepfake z wykorzystaniem jej wizerunku.

"Produkt xAI, Grok, chatbot oparty na sztucznej inteligencji (AI), wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozbierania, upokarzania i wykorzystywania seksualnego ofiar - czytamy w pozwie złożonym w Nowym Jorku, cytowanym przez CNN.

Ashley St. Clair
Ashley St. Clair
Źródło: 2026 Cable News Network, Inc

Pozew St. Clair trafił do sądu po tym, jak xAI potwierdziło w środę, że w chatbocie Grok nie będzie już można "edytować wizerunków prawdziwych osób w sposób pokazujący je w wyzywającym stroju". Firma zdecydowała się na taki krok po fali krytyki, która na nią spadła, gdy odkryto, że chatbot spełniał prośby użytkowników o generowanie deepfake'owych nagich zdjęć dorosłych, a w niektórych przypadkach dzieci.

Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Dowiedz się więcej:

Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach

Treść pozwu matki dziecka Muska

W pozwie St. Clair, 27-letnia pisarka i komentatorka polityczna, zarzuciła Grokowi, że w tym miesiącu na prośbę użytkowników wygenerował i rozpowszechnił "niezliczone treści o charakterze seksualnym, intymnym i poniżającym w formie deepfake z wykorzystaniem jej wizerunku, nawet po tym, gdy publicznie poinformowała Groka, że ​​"nie wyraża zgody" na cyfrowe rozbieranie.

Z dokumentu wynika, że użytkownicy X mieli odkopać zdjęcia St. Clair w pełni ubranej - gdy miała 14 lat - i kolejno edytować je za pomocą Groka, w taki sposób, by znalazła się na nich naga.

Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez
Dowiedz się więcej:

Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

TVN24

Portal CNN poprosił xAL o komentarz w sprawie, jednak do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

W środę Musk napisał w poście na X, że "nie jest świadomy żadnych nagich zdjęć nieletnich generowanych przez Grok. Dosłownie żadnych". Dodał, że Grok "odmówi produkcji czegokolwiek nielegalnego, ponieważ zasadą działania Grok jest przestrzeganie prawa danego kraju lub stanu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pierwszy taki zakaz na świecie. Zablokowali narzędzie firmy Muska

Pierwszy taki zakaz na świecie. Zablokowali narzędzie firmy Muska

Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"

Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"

Ze świata

Konflikt między Muskiem a St. Clair

St. Clair domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych oraz odszkodowania, twierdząc, że doznała cierpienia psychicznego i utraciła prywatność.

Jak pisze CNN, kobieta i Musk w przeszłości publicznie się spierali. Na początku tego tygodnia Musk napisał w serwisie X, że planuje ubiegać się o pełną opiekę nad ich dzieckiem.

"Sto milisekund". Dlaczego to tak niebezpieczne
Dowiedz się więcej:

"Sto milisekund". Dlaczego to tak niebezpieczne

TVN24

W środę St. Clair wystąpiła w podcaście Erin Burnett Out Front dla CNN, aby omówić seksualnie sugestywne deepfaki z wykorzystaniem jej wizerunkiem, które Grok miał stworzyć.

- To, co się teraz dzieje, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Nie podejmują żadnych działań, aby powstrzymać to zachowanie na dużą skalę - powiedziała St. Clair o xAI podczas wystąpienia.

- Wiesz co? Jeśli trzeba zadbać o bezpieczeństwo po szkodzie, to nie jest to bezpieczeństwo. To po prostu kontrola szkód. I właśnie to teraz robią – dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network, Inc

Udostępnij:
TAGI:
Elon MuskgrokSztuczna inteligencja
Zobacz także:
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej
Ze świata
Andrzej Domański
Deficyt mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"
Z kraju
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Sąd po raz kolejny uchylił decyzję Trumpa. Norwegowie mogą stawiać wiatraki
Ze świata
portfel, pieniądze
Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste
Pieniądze
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie wygrane w Lotto
Pieniądze
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
Ze świata
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
Handel
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
Ze świata
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
Rynki
shutterstock_2594645557
Niespodziewany efekt leków na odchudzanie. Zyskają linie lotnicze
Ze świata
Adam Glapiński
Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Co dalej ze stopami procentowymi?
Pieniądze
Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
Z kraju
12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Wystarczył miesiąc. Wyłączyli prawie pięć milionów kont
Tech
Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
Tech
shutterstock_2660932503
Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty
Ze świata
mieszkanie
Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"
Nieruchomości
shutterstock_1230995491
1600 osób na bruk. Gigant chce "utrzymać kluczowe inwestycje"
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Tech
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
Ze świata
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
Tech
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
Z kraju
Chiara Ferragni
Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów
Ze świata
pap_20251222_0B4
Zmiany w zarządzie PGE. Wybrano nowego prezesa i zastępcę
Rynki
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gminna decyzja może zablokować rynek mikrokawalerek
Nieruchomości
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski
Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Historyczny boom turystyczny
Turystyka
Donald Trump
Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów
Tech
Prezydent RP Karol Nawrocki
Tej ustawy prezydent "szczęśliwie zawetować nie może". Minister komentuje
Z kraju
Lotnisko w Nowym Jorku
USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów
Ze świata
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica